Киев. 18 июля. УНИАН. Зоозащитники надеются на окончательное закрытие киевского дельфинария «Немо».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По его словам, «войну» с дельфинарием «Немо» киевские экологи и зоозащитники ведут уже более 10 лет.

Борейко отметил, что постановлением Печерского районного суда Киева от 3 июля удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и наложен арест на имущество дельфинария. Во исполнение постановления дельфинарий был недавно опечатан.

«Несмотря на то, что дельфинарий закрывается не по факту жестокого обращения с животными - закон еще очень слаб, и по этому закону невозможно это заведение закрыть - но для нас хорошо, что таким образом, а именно за нарушение земельного законодательства, «тюрьма» для дельфинов закрывается. И надеемся, что она закрыта навсегда», - сказал эколог.

По его словам, дельфинарий был построен и работал с нарушением многочисленных законов.

По словам Борейко, зоозащитники выигрывали уже ряд судов против «Немо», но дельфинарий продолжал работать.

«Земля не предназначена под такую застройку, и строительная инспекция (Госархстройинспекция Украины - УНИАН) разрешения на строительство не выдавала. Экоинспекция дважды закрывала дельфинарий, дважды опечатывали, и дважды руководство дельфинария срывало пломбы. Санстанция Голосеевского района трижды опечатывали дельфинарий, трижды руководство дельфинария срывало пломбы. Нами в судебных органах было выиграно против дельфинария три суда. Первый - выиграла Строительная инспекция, она выиграла все три - суд первой инстанции, апелляционный и Верховный, который постановил дельфинарий «Немо» разобрать. Прошло уже четыре года, а ничего не сделано », - добавил Борейко.

По его словам, прокуратура Голосеевского района выиграла суды первой и второй инстанции (апелляционной) с тем, чтобы запретить дельфинарию осуществлять коммерческую деятельность на основании того, что вода там очень загрязнена, и нарушаются санитарные нормы. «Но 5 лет прошло, а дельфинарий продолжает работать», - отметил эколог.

Также, добавил он, был выигран суд, решением которого дельфинарию было запрещено проводить рекламу своей деятельности, но реклама и сегодня по всему городу.

Борейко заверил, что год назад экологи отправили письмо мэру Киева Виталию Кличко и просили разобраться, почему, несмотря на решение трех судов, дельфинарий продолжает незаконно работать.

«Для нас была большая радость, когда следователи прокуратуры нам сообщили, что выиграли суд и дельфинарий опечатан. Дельфинарий не имеет права работать. Будем надеяться, что Генеральная прокуратура все же «додавит» этот незаконный «оазис», который называется киевский дельфинарий «Немо». Это решение суда о закрытии киевского дельфинария не первое, но я надеюсь последнее», - сказал Борейко.

По информации президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Аси Серпинской, во время отлова и транспортировки погибает примерно 50% дельфинов из-за страха и сердечных приступов. Также она обратила внимание на то, что в природе дельфины проплывают ежедневно от 150-300 км, из них обычный ареал - 85 кв. км. «А в бассейне, в несколько метров длиной, дельфин обречен на обездвиживание. Акустика и бетонные стены дельфинариев приводят к психическим расстройствам, дезориентации. Хлорированная вода, используемая в дельфинариях, вызывает различные заболевания у дельфинов - поражаются как кожу, так и органы зрения и т.д.», - пояснила зоозащитник.

Также она отметила, что продолжительность жизни дельфинов на свободе в среднем около 30 лет, иногда достигает 40. «В неволе дельфины не живут дольше 3-5 лет. Правда о том, как содержат и дрессируют дельфинов, тщательно скрывается», - сказала она.