За 2,5 года работы Верховной Рады этого созыва лишь 12% законопроектов стали законами - ОПОРА

Киев. 19 июля. УНИАН. За 2,5 года работы Верховной Рады Украины VIII созыва лишь 12% законопроектов стали законами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта Гражданской сети ОПОРА по мониторингу парламента в рамках программы USAID "Рада" Анатолий Бондарчук.

"На данный момент в парламенте наблюдается низкая продуктивность законопроектной работы, законодательной работы", - сказал он.

Комментируя законодательную продуктивность фракций и групп парламента, Бондарчук заметил, что "лишь 12% законопроектов от того количества, которое было инициировано в парламенте, стали законами".

"Наибольший процент законопроектов, ставших законами, наблюдается у Радикальной партии ... В частности, депутаты из этой политической силы инициировали 705 законопроектов, то есть депутаты из этой фракции были соавторами такого количества законопроектов", - отметил эксперт и объяснил, что речь идет о соотношении с учетом количества депутатов во фракции.

Он добавил, что высокие показатели имеют также "Самопомич", "Народный фронт", "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко".

Бондарчук также заметил, что больше всего парламент поддержал инициированных президентом и правительством законопроектов, а значительно меньший процент поддержки у депутатских законопроектов. В частности, из инициированных президентом 117 законопроектов 97 стали законами, а депутатами - лишь 344 из 4634.

Так, считает эксперт, можно говорить о "законодательном "цунами": когда депутаты инициируют значительное количество законопроектов, и парламент становится загруженным этими законопроектами, что затрудняет их рассмотрение в комитетах и сессионном зале." Депутаты с каждым созывом продуцируют все большее количество законопроектов", - констатировал он.

Бондарчук высказал мнение, что депутаты из разных политических сил, как из большинства, так и оппозиционные, "одинаково ответственны за текущую политику вместе с правительством и президентом".

Кроме того, он отметил тенденцию, что нынешнему формату парламентского большинства, которое состоит из двух политических сил, "сложнее дается законодательный процесс, по сравнению с составом парламентского большинства, когда в него входило 5 политических сил".