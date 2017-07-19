Хуже всего заседания комитетов парламента посещают представители "Оппозиционного блока" - ОПОРА

Киев. 19 июля. УНИАН. В течение VIII созыва Верховной Рады Украины хуже всего заседания комитетов парламента посещают представители "Оппозиционного блока".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Андрей Токарский.

Он напомнил, что в парламенте работает 27 комитетов, к работе в которых привлечено 419 из 422 депутатов, ведь председатель ВР и его заместители не должны работать в комитетах.

"Лидерами по посещаемости комитетов являются фракции "Самопомич" и "Народный фронт". Несколько меньше имеет "Блок Петра Порошенко"- 80%," Батькивщина "- 76%. Далее идет Радикальная партия - 72%, внефракционные депутаты - 60%, группа "Воля народа" - 52% и группа "Видродження" - 48% ", - сказал Токарский.

В то же время, эксперт заметил, что "самый низкий уровень активности посещения комитетских заседаний у "Оппозиционного блока".

В свою очередь, руководитель проекта Гражданской сети ОПОРА по мониторингу парламента в рамках программы USAID "Рада" Анатолий Бондарчук, комментируя посещаемость председателями депутатских фракций и групп заседаний комитетов заметил, что наилучшие показатели у Максима Бурбаки ( "Народный фронт"), Артура Герасимова ( "Блок Петра Порошенко") и Олега Березюка ("Самопомич").

В то же время, по словам эксперта, ни одного заседания комитета, в который он входит, не посетил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, относительно невысокие показатели имеют Юлия Тимошенко (председатель фракции "Батькивщина"), Виталий Хомутынник (председатель группы "Видродження") и Ярослав Москаленко (председатель группы "Воля народа").

Токарский также отметил, что самым популярным в контексте посещаемости депутатами является Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, далее следуют Комитет по вопросам науки и образования и Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Вместе с тем он напомнил, что в состав этих комитетов входит относительно незначительное количество депутатов - от 7 до 13.

Наименее популярными по активности посещения, добавил эксперт, являются Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (19 депутатов), Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (20 депутатов) и Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (12 депутатов).

Кроме того, Токарский назвал председателей комитетов, которые не пропустили ни одного заседания: представитель "Народного фронта" Николай Княжицкий (Комитет по вопросам культуры и духовности), представители "БПП" Нина Южанина (Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики) и Артур Палатный (Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма), а также депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк (Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства).

Представитель ОПОРЫ также добавил, что их исследование показало, что 70% депутатов готовят и подписывают законопроекты, которые в ведении не их, а других комитетов.

В частности, он отметил депутатов, которые не подготовили ни одного законопроекта в рамках ведения своего комитета. В их числе Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, Андрей Немировский ( "БПП"), Сергей Дунаев ("Оппозиционный блок") и Артем Ильюк (группа "Видродження").