Черкасские правоохранители мешают компании "Финанс транс групп" пользоваться собственной недвижимостью - представители компании (видео, фото)

Киев. 19 июля. УНИАН. Правоохранительные органы Черкасс препятствуют компании «Финанс транс групп» в пользовании собственной недвижимостью по адресу: ул. Ярослава Галана, 47. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель компании «Финанс транс групп» Сергей Гертингер.

В пресс-конференции приняли участие член общественной организации "Организованная защита граждан" Дмитрий Макаренко; председатель правления "Организованная защита граждан", адвокат Игорь Хмельницкий; представитель "Финанс Траст Групп", адвокат из города Черкассы Сергей Гартингер; представитель "Финанс Траст Групп" Виталий Хоменко.

«Наша компания с 27 июля 2015 года стала ипотекодержателем дома по адресу: Ярослва Галана, 47 в городе Черкассы, после того как выкупила кредит. Учитывая систематическое невыполнение плательщиком кредита своих обязанностей относительно уплаты долга, мы зарегистрировали право собственности на этот жилой дом. Таким образом, мы являемся единоличным собственником, но в этом контексте выглядит странной реакция правоохранительных органов. Они не просто мешают пользоваться нашей собственностью, а с помощью постановления следователя и определения суда передали на хранение дом бывшим собственникам», - сказал Гертингер.

По его словам, компания «Финанс транс групп» на законных основаниях заключила договор аренды, однако правоохранительные органы Черкасс мешают проживанию в доме арендатору.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Игорь Хмельницкий, предоставляющий юридическую помощь арендатору дома сообщил, что арендаторам было предъявлено подозрение в незаконном проникновении и хулиганских действиях.

«В нашем случае был заключен договор аренды с собственником дома в лице «Финанс транс групп», и арендаторы проживали на протяжении месяца, после чего пришли сотрудники спецназа и задержали арендатора, после чего были предъявлены подозрения. Моим подопечным было предъявлено подозрение в незаконном проникновении и хулиганских действиях», - сказал он.

По словам адвоката, делопроизводство имеет признаки коррупции, потому что в официальных документах содержится информация, не соответствующая действительности.

«Я могу сказать, что данное уголовное производство было возбуждено с целью дать возможность беспрепятственно пользоваться имуществом не собственникам. В это были вовлечены правоохранительные органы, которые зарегистрировали в едином реестре уголовное дело. Это производство имеет признаки коррупции, потому что в официальных документах содержится информация, не соответствующая действительности, и следователь об этом заведомо знал. А именно то, что дом находится в собственности компании «Финанс транс групп», - сказал Хмельницкий.

Он подчеркнул, что собственник не может пользоваться своей собственностью, а домовладение передано на хранение заявителю.

«Следствие не оспаривает, что дом находится законно у «Финанс транс групп», но они накладывают арест, мотивируя это тем, чтобы с домом ничего не случилось. Таким образом, собственник не может пользоваться своим домом. Более того, следователь передает домовладение на ответственное хранение не собственнику, а заявителю. Учитывая то, что прокуратура и полиция действуют вопреки законодательству, мы надеемся привлечь внимание общественности. Я надеюсь, это привлечет внимание вышестоящих органов, таких как Генеральная прокуратура», - сказал Хмельницкий.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/73985