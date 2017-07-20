В столице 27-28 июля УПЦ МП проведет праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины

Киев. 20 июля. УНИАН. В столице 27-28 июля Украинская православная церковь Московского патриархата проведет праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря) сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 27 июля на Владимирской горке в 13.00 начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

«Вместе с ним будут молиться и епископы, священники как Украинской православной церкви, так и других поместных православных церквей. Приглашены к участию в этом молебне представители украинской власти: мы направили приглашения и президенту нашего государства, и премьер-министру, председателю Верховной Рады, мэру Киева. Будут также участвовать в этом молебне десятки тысяч верующих, а также гости из других стран, которые прибудут на это традиционный праздник, связанный с памятью крещения нашей земле», - отметил Климент.

Он сообщил, что в Киев 27-28 июля привезут 11 чудотворных икон, которым смогут поклониться все желающие.

«Они прибудут на Владимирскую горку 27 июля для того, чтобы люди, которые прибудут на молебен из разных регионов Украины, могли в одном месте помолиться этим чудотворным иконам Божией Матери. А потом с этими святынями десятки тысяч верующих Украинской православной церкви и все те, кто захочет присоединиться к крестному ходу, пройдут с молитвой от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, благословляя нашу столицу, как это было традиционно и в предыдущие годы», - сказал Климент.

После молебна в этот день в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры начнется всенощное бдение, то есть особое богослужение по случаю Дня памяти князя Владимира, сообщил он.

«Также все желающие смогут помолиться и приложиться к чудотворным иконам, которые будут размещены в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры», - отметил Климент.

В Трапезном храме чудотворные иконы будут доступны круглые сутки до вечера 28 июля.

28 июля, по словам епископа, на площади перед Успенским собором отслужат божественную литургию по случаю Дня памяти князя Владимира и Дня крещения Киевской Руси. Начнется она в 9.00.

Климент также сообщил, что Центр информации УПЦ МП открыл аккредитацию журналистов на праздничные мероприятия 27-28 июля, которая продлится до 25 июля.

Справка УНИАН. День Крещения Киевской Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в День памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Согласно указу президента Украины, День крещения Киевской Руси-Украины как государственный праздник отмечается с 2008 года.