В Евросоюзе ожидают, что после введения безвиза Украина продолжит демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией - Представительство ЕС (видео, фото)

Киев. 20 июля. УНИАН. В Европейском Союзе ожидают, что после введения безвизового режима Украины продолжит демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

Об этом руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия". Мероприятие состоялось в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine».

Европейский дипломат подчеркнул, что введение безвизового режима для украинцев стало большим достижением.

"Страна получила не только безвиз, но и получила то, что многие реформы, которые привели Украину к безвизу, были также выполнены. И, конечно, для многих из нас реформы в антикоррупционном секторе также важны, и мы, Европейский Союз, тоже будем ждать, что не будет каких-то шагов назад, что будет только прогресс", - сказал Вильчинскас.

Также, говоря о тенденциях первого месяца после отмены визовых требований, дипломат сказал, что результат улучшения человеческих контактов между украинцами и европейцами будет все более положительным.

В свою очередь сотрудники Государственной пограничной службы и Министерства иностранных дел Украины подвели итоги первого месяца функционирования безвиза.

"Если говорить о тенденции первого месяца, то украинцы в очередной раз продемонстрировали, что достаточно спокойно воспринимают любые нововведения, а также такие революционные как безвиз. Мы не наблюдаем серьезного увеличения нагрузки на пункты пропуска и увеличения количества украинцев, выезжающих в Европейский Союз. В то же время активизация у нас, конечно, есть", - сказал помощник начальника Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Также он добавил, что около трети украинцев, которые за этот период пересекли границы стран ЕС, выезжали с биометрическими паспортами. При этом, по его словам, большинство украинцев, которые в первый месяц безвиза воспользовалась им, уже имели долгосрочные шенгенские визы в биометрических паспортах, выданных до отмены виз, в 2015-2016 годах.

"Если говорить конкретно о тех, кто воспользовался безвизом, то есть имел только паспорта биометрические без всяких виз и без каких-либо других документов, то таких с 11 июня у нас на сегодняшний день 120 тыс. 852 человека. Это составляет около 5% от всего количества украинцев, которые пересекли границу в страны Европейского Союза за этот период", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Вместе с тем Слободян отметил, что больше всего было граждан, которые пересекали границу, пользуясь услугами авиационных пунктов пропуска. По статистике, таких было около 33%. Далее следуют украинцы, которые пересекли границу с ЕС на участке украинско-польской границы, и, в частности, таких граждан около 25%. Еще 13% украинцев пересекали границу с Венгрией.

"На сегодняшний день мы имеем 51 отказ. Это довольно малый процент. Это менее 0,5% от того количества украинцев, которые уже воспользовались безвизом", - добавил Слободян.

В связи с этим он объяснил, что причинами отказов является превышение срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих поездок, а также то, что украинцы не смогли подтвердить цель своих поездок, уже находясь на границе европейских стран.

"В основном, это отсутствие обратных билетов, если мы говорим об авиационном транспорте, отсутствие бронирования номеров в гостиницах или неспособность подтвердить свою финансовую состоятельность на период пребывания в той или иной стране", - добавил он.

В свою очередь официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подчеркнул: "У нас есть все основания констатировать, что одна из четырех свобод Европейского Союза - свободное движение, свободное перемещение лиц, людей, открыта для украинцев, и граждане Украины охотно пользуются этой свободой".

В то же время дипломат сообщил, что количество обращений украинцев в консульства за границей за месяц действия безвизового режима с ЕС увеличилась несущественно.

"Я должен констатировать, что количество обращений граждан Украины в консульские учреждения Украины за границей за этот промежуток времени, за этот месяц увеличилось примерно на 10%", - сказал Кирилич.

При этом он добавил, что 10% - это средний показатель по ЕС, поскольку в одной стране может быть больше обращений, а в другой - меньше.

"Но у нас есть основания констатировать, анализируя динамику обращений граждан Украины в загранучреждения, что она является восходящей, и может измеряться, собственно, вот таким показателем", - отметил Кирилич.

По словам дипломата, граждане обращаются в консульство по поводу оформления справок на возвращение в Украину, если срок пребывания в ЕС был больше разрешенных 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Также украинцы обращались с вопросом оформления биометрических паспортов. Кроме того, украинцы спрашивают об условиях и основаниях, следуя которым можно пересечь границы ЕС без виз.

"Информированность, осведомленность является одной из предпосылок не только безопасного, но и беспрепятственного путешествия, чтобы потом не возникали вопросы, которые возникают», подчеркнул Кирилич.

В то же время Вильчинскас добавил, что все утверждения, которые присутствовали в информационном пространстве относительно препятствий с введением безвиза во время свободных путешествий, были ошибочными.

"Все они стали мифами. Сейчас мы видим, что 120 тысяч убедились, как легко перейти границу, как легко попасть в 30 европейских стран, но, конечно, это не значит, что мы сегодня должны остановиться и не продолжать говорить о тех правилах, о тех условиях, которые в принципе каждый гражданин Украины с биометрическим паспортом должен знать", - сказал Вильчинскас.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/74003