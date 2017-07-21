В сентябре состоится съезд СПУ и будет принята программа развития партии - глава СПУ Илья Кива (фото, видео)

Киев. 21 июля. УНИАН. В сентябре состоится съезд Социалистической партии Украины, где будет принята программа развития партии на ближайший год.

Об этом заявил председатель СПУ Илья Кива на пресс-конференции в УНИАН.

Кива считает, что ему удастся вернуть позиции СПУ, которая должна присутствовать в законодательной и исполнительной власти.

Также он отмечает, что партия будет делать все для «уничтожения олигархии на территории нашей страны» и это «будут радикальные шаги».

На вопрос, является ли олигархом президент Украины Петр Порошенко, Кива сказал: «Конечно, олигарх. И если сегодня есть вопрос об уничтожении олигархических кланов, то в данном случае здесь не будет избирательного отношения. Конечно, Порошенко - это олигарх, который нажил свою собственность и сегодня ведет к непонятному завершению истории (в контексте войны на Донбассе - УНИАН)».

Также Илья Кива отметил, что не видит, с какими политическими силами СПУ могла бы сотрудничать на выборах: «Из тех, кто сейчас представляют те или иные политические партии в Верховной Раде, для меня они вообще наполовину предатели моего государства».

Лидер СПУ Петр Усенко в ходе пресс-конференции заявил, что СПУ удалось отбиться от очередной попытки рейдерского захвата партии со стороны одного из совладельца «Интера».

По словам Киви, речь идет о народном депутате Сергее Левочкине от фракции «Оппозиционного блока». «Вся кампания, которая развернута по отношению к СПУ, со съездом с переизбранием - это нагнетание ситуации со стороны этого клана», - заявил он.

Усенко добавил, что политическое противостояние «началось не вчера, с приходом Ильи Владимировича (Кивы), а с приходом Януковича с Левочкиным на Банковую (Администрация президента), когда СПУ вышла из политики». По его словам, на недавно проведенном съезде СПУ «было подтверждено и избрано новое руководство СПУ» и партия «остается на позициях развития социально ответственного общества с европейскими ценностями на территории Украины».

Илья Кива, комментируя обвинения в СМИ о нелегитимности нынешнего руководства СПУ, отметил, что на сайте Министерства юстиции Украины признается СПУ под его руководством.

Усенко отметил, что больше всего шумят против СПУ те, кто не заинтересован в возвращении партии на политическую арену, в частности, ее основатель Александр Мороз (бывший председатель Верховной Рады и председатель СПУ - УНИАН). По его словам, также не заинтересованы в развитии СПУ в Администрации президента.

Отвечая на вопрос, кто же является руководителем партии, Усенко отметил, что в измененном на последнем съезде Уставе СПУ предусмотрены позиции и лидера, и председателя партии. «Я занимаюсь внутрипартийным строительством, а Илья Кива занимается, скажем так, активной позицией СПУ в обществе», - добавил он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74014