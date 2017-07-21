Комитет Папы Римского выделил полмиллиона евро на проекты восстановления Донбасса

Киев. 21 июля. УНИАН. Комитет Папы Римского выделил полмиллиона евро на проекты по восстановлению Донбасса и социальной защите внутренне перемещенных лиц, сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела социальных проектов Ассоциации "Эммануил", которая получила этот грант, Галина Кучер.

«Грант мы получили не спонтанно, была проделана полугодовая работа, завершены многочисленные переговоры, подано множество предложений на рассмотрение. Таким образом, нам удалось получить средства в размере 499 тыс. 495 евро, собранные Папой Римским Франциском для возобновления Донбасса, чтобы помочь людям, которые пострадали от военного конфликта на востоке», - сказала она.

Кучер отметила, что грант является разносторонним, так как средства предусмотрены и для предоставления медицинской помощи переселенцам, и для детский лагерей в зоне АТО, и для возобновления отопления в детских садах и школах, а также на замену газовых котлов на твердотопливные (в Марьинке и Красногоровке уже 3 года отсутствует газоснабжение).

Пресс-секретарь благотворительного фонда «Инициатива «Папа для Украины» Елена Кулыгина, также присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила, что ведется сотрудничество с 60 организациями, которые тоже предлагают свои инициативы и благодаря грантовым средствам воплощают в жизнь новые проекты.

По ее словам, на сегодняшний день было выделено 150 тыс. евро на детские лагеря, в которые фонд отправляет детей из зоны АТО на время летних каникул, такая же сумма пошла на закупку новых котлов для жителей Марьинки и Красногоровки, 72 тыс. евро было потрачено на медицинскую помочь, 72 тыс. евро было направлено на ремонт ожогового отделения городской больницы №3 в г. Краматорск, 8 тыс. 100 евро было направлено на ремонт детского садика «Золотой ключик» и 1 тыс. 500 евро на бурение скважины в с. Бахмутка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце марта 2016 года одобрил проект распоряжения, которым предусматривается создание международного донорского фонда для восстановления и развития восточных регионов Украины.

По оценкам правительства, стоимость восстановления пострадавшей от войны инфраструктуры, жилых домов и компаний Донбасса составит до 15 млрд долл.