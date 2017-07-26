Общественные деятели и представители батальона "Торнадо" требуют от правоохранителей расследовать коррупционные схемы чиновников времен Януковича (видео)

Киев. 26 июля. УНИАН. Общественные деятели и представители батальона «Торнадо» требуют от правоохранителей расследовать коррупционные схемы чиновников времен экс-президента Виктора Януковича в регионах.

Во время пресс-конференции в УНИАН заместитель командира добровольческого батальона «Торнадо», журналист, общественный деятель Сергей Батяшов обнародовал многочисленные коррупционные факты команды Януковича в Хмельницкой области, которые, по его словам, не расследуются.

«Патриоты Украины провели собственное расследование в отношении региональных функционеров времен Януковича. Сегодня мы можем говорить о том, что безнаказанность возрождает коррупцию. Нужно доносить эту проблему до общественности. К нам обратились активисты из Хмельницкой области с просьбой обратить внимание на местных олигархов, которые сколотили свой бизнес во времена Януковича и сейчас продолжают спокойно грабить нашу страну. Среди них - экс-губернатор. Современные коррупционеры берут в пример опыт своих предшественников - «птенцов Януковича», которые ничего не потеряли, беспрепятственно покинули страну, но многие из них остались в Украине и их бизнес процветает. Мы не хотим этого допустить», - сказал Батяшов отметив, что ветераны «Торнадо» и общественные деятели планируют ездить в регионы, где продолжает процветать коррупция, чтобы помочь местным жителям в борьбе с коррупцией.

В то же время председатель ВОО «Персональная ответственность» Олег Шеремет отметил, что Хмельницкая область - не единственная, где процветает коррупция. По его словам, все материалы, собранные в ходе независимого расследования, будут переданы силовым структурам.

«Мы провели собственное расследование в отношении таких оборотней и планируем предоставить все материалы СБУ, прокуратуре и МВД, чтобы они дали оценку их деятельности. Такие люди почти в каждой области. Молчать мы не будем. У нас есть достаточно фактов в отношении этих людей для того, чтобы правоохранительные органы разобрались с ними. Если властями не будут приняты меры, то народ сам вынесет наказание коррупционерам и преступникам», - заявил он.