В лагере "Лазурный" имело место не отравление детей участников АТО, а инфицирование - заявление ЧАО "Приазовкурорт"(видео)

Киев. 27 июля. УНИАН. В июле в детском учреждении оздоровления и отдыха «Лазурный» в Бердянске имело место не отравление детей участников АТО, а инфицирование бактерией Клебсиелла.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель генерального директора по медицинской части ЧАО «Приазовкурорт» Ирина Сысоева.

Она отметила, что детское учреждение работает с этого года. «В детском лагере имело место инфицирование детей условно патогенной флорой - бактерия Клебсиелла, что привело к клиническим проявлениям в виде гастроэнтерита», - подчеркнула Сысоева.

Заместитель гендиректора отметила, что таковы заключения лабораторного центра СЭС. «Источником заражения был персонал столовой, находящейся в аренде, и арендатор самостоятельно контролирует санитарный режим», - добавила она.

Ирина Сысоева подчеркнула, что «сегодня идет передача столовой другому арендатору, и уже завтра приготовление пищи будет осуществлять другой арендатор».

«Администрация ЧАО «Приазовкурорт» просит прощения у администрации города Днепр и у родителей заболевших детей, и мы понимаем свою ответственность за произошедшее, - отметила она. Сысоева напомнила, что заболели 46 детей, из них 22 были госпитализированы менее чем на сутки.

По ее словам, всех детей после этого случая отправили домой, таким образом, они вместо 21 дня отдыхали только 11.

Общественный эксперт по вопросам организации работы рекреационных и оздоровительных учреждений Евгений Охрименко отметил, что если бы «персонал столовой соблюдал технологию и гигиену», то этот микроб не проявился бы. «Если соблюдать элементарные правила, правильную технологию приготовления и подачи пищи, то этого бы не произошло», - отметил он.