Авиакомпания МАУ намерена увеличить парк воздушных судов до 50 самолетов к 2018 году (видео)

Киев. 27 июля. УНИАН. Крупнейший авиаперевозчик в Украине компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в рамках программы обновления и расширения воздушного флота намерена увеличить парк самолетов до 50 к 2018 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции президент МАУ Юрий Мирошников.

«У МАУ на сегодняшний день 42 самолета. Скорее всего, в 2018 году мы приблизимся к цифре 50 самолетов», – сообщил он.

По словам Мирошникова, в условиях увеличения самолетного парка МАУ нуждается в собственном ангаре.

«В условиях отсутствия ангаров мы вынуждены отправлять самолеты за границу на техническое обслуживание. Соответственно, мы тратим деньги на технические перелеты и не создаем рабочие места, которые могли бы быть созданы. Ангар - это насущная потребность», - сказал он.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров.