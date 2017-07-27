МАУ подала судебный иск к Министерству инфраструктуры в связи с попыткой ведомства обеспечить эксклюзивные условия авиакомпании Ryanair (видео)

Киев. 27 июля. УНИАН. Крупнейший авиаперевозчик в Украине компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подала судебный иск к Министерству инфраструктуры в связи с попыткой ведомства обеспечить эксклюзивные условия авиакомпании Ryanair и таким образом дискриминировать МАУ.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор МАУ Юрий Мирошников.

«Меморандум и попытки обеспечить эксклюзивные условия для одной бизнес-структуры наносят вред экономическим интересам МАУ и создают механизмы дискриминации. МАУ подала иски, потому что мы видим нарушения в законодательстве со стороны Министерства инфраструктуры Украины, когда это ведомство подписало в форме меморандума договор с иностранной компанией (Ryanair – УНИАН). Подписание этого меморандума с нашей точки зрения является превышением полномочий, и является странным, когда министр подписывает договор с коммерческой структурой. Это очень небезопасный прецедент. Если он не получит юридическую оценку, то это может повлечь негативные последствия для авиационной отрасли и экономики», - сказал он.

По словам Мирошникова, подписание меморандума (Министерства инфраструктуры Украины и Ryanair - УНИАН) создает угрозу для развития авиационной отрасли из-за подрыва экономической стабильности аэропортов.

Также он отметил, что авиакомпания МАУ приветствует приход авиакомпании Ryanair на украинский рынок.

«Мы приветствуем приход Ryanair, ведь его приход может дать толчок развитию инфраструктуры. Наш иск не направлен на то, чтобы запретить прийти на украинский рынок Ryanair. Иск направлен на то, чтобы убрать нарушение украинского законодательства, которое, как мы считаем, существует», - сказал Мирошников.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

10 июля гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что, в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair, "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

По словам мэра Львова Андрея Садового, который связался с представителями Ryanair, ключ ухода авиакомпании с украинского рынка находится в Киеве, так как ко Львову претензий никаких, но компания входит не в города, а в страны.

14 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом «Борисполь».

17 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины намерено в течение года сделать аэропорт «Гостомель», который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании «Антонов» и авиакомпании «Авиалинии Антонова», украинской авиаплощадкой для лоукостов.

26 июля министр Омелян заявил, что МАУ подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с обвинением в предоставлении авиакомпании Ryanair особых условий, и требует возместить 20,05 млн грн убытков и разорвать договор между Ryanair и аэропортом «Львов».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".