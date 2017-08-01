Киев. 1 августа. УНИАН. Сегодня, 1 августа 2017 года, стартовал Всеукраинский конкурс на соискание журналистской премии имени Героя Небесной сотни Василия Сергиенко.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил соучредитель премии и член оргкомитета конкурса Александр Аронец.

Он отметил, что премия им. Василия Сергиенко - это общественная инициатива журналистов, общественных деятелей, активистов Революции достоинства, учрежденная для чествования памяти Героя Небесной сотни, журналиста и поэта, жестоко убитого за журналистскую и общественную деятельность.

По словам Аронца, инициатива ставит целью поддержку талантливых и смелых региональных журналистов-расследователей, популяризацию общественной активности и расследования коррупционных деяний местных «элит».

«Мы хотим найти тех региональных журналистов, бесстрашных, которые расследуют и много пишут о местной коррупции, в том числе в органах власти. Пишущих как Василий Сергиенко, которые не боятся это делать. Возможно, они пишут в какую-то маленькую газету, мы об этом сейчас не знаем, а местные «князьки» это все блокируют, платят изданиям, которые не выпускают материалы. И такой конкурс позволяет им объявить о своем расследовании на всю Украину, позволяет привлечь внимание общества. И, собственно, публичностью мы защитим этих региональных журналистов. То есть, конкурс придаст работникам СМИ стимул продолжать борьбу с безнаказанностью и беззаконием местных «князьков» и поможет обезопасить их жизнь и здоровье», - пояснил Аронец.

В рамках премии предлагается 5 номинаций, каждую из которых будут присуждать на всеукраинском и региональном уровне: "Лучше расследование в Интернет-СМИ»; «Лучшее расследование в печатном СМИ»; «Лучшее ТВ-расследование»; «Расследование общественными активистами, блогерами»; «Гран-при от организаторов конкурса».

Прием работ будет проходить с 1 по 31 августа 2017 года. Оценивание работ членами экспертного совета - с 1 по 7 сентября.

Выдвижение номинантов происходит как самостоятельно журналистами, так и коллективно (от редакций или издательств) или от имени третьего лица (физическое лицо, общественная организация и т.п.).

Заявки подаются через сайт http://serhienko.org.

«У нас есть такая выдающаяся дата - Международный День солидарности журналистов - 8 сентября. К этому дню мы хотим приурочить награждение», - отметил соучредитель премии.

По его словам, планируется вручение денежной награды победителям номинаций.

Народный депутат Украины, член оргкомитета конкурса Николай Княжицкий убежден, что инициатива поможет воспитывать молодых журналистов настоящими патриотами.

«Учреждение такой премии чрезвычайно важно. У нас много есть премий, связанных с журналистскими расследованиями, с журналистской деятельностью. Эта премия должна отличаться от других тем, что она должна отмечать журналистов с определенными идеалами и определенными ценностями ... И я очень надеюсь на то, что действительно нам удастся передать молодым журналистам те ценности, которые взрастили в себе люди, журналисты, общественные деятели старшего поколения, строившие свою жизнь вокруг определенной гражданской позиции, связанной с патриотизмом и любовью к Украине», - отметил он.

Вдова Героя Валентина Сергиенко отметила, что Василий всегда болел за судьбу Украины. «Он всегда боролся с несправедливостью, с коррупцией. Эта общественная инициатива - это самое лучшее продолжение дела его жизни», - отметила она.

Также она напомнила, что Сергиенко был замучен 4 апреля 2014 года вблизи Корсунь-Шевченковского Черкасской области, вероятно, за разоблачение преступной деятельности представителей властных структур, расследование обстоятельств его смерти продолжается до сих пор.

«Погиб он в расцвете сил, когда приходит мудрость и человек приобретает жизненный опыт. Он был полон энергии и творческих планов. И эта энергия осталась здесь, на нашей земле. И пусть она помогает людям продолжить его дело», - добавила она.