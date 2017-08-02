В Киеве презентовали Рекомендации по информационной безопасности в сети Интернет во время конфликта (фото, видео)

Киев. 2 августа. УНИАН. Общественная организация «Интерньюз-Украина», занимающаяся развитием медиасферы в Украине, рекомендует органам власти активнее коммуницировать с общественностью для предотвращения распространения фейков, недостоверной и неполной информации в сети Интернет, сообщил руководитель программ новых медиа «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз во время презентации издания Рекомендаций по информационной безопасности в сети Интернет во время конфликта.

В Рекомендациях отмечено, что органам власти необходимо разъяснять шаги в устранении рисков для страны, затрагивающих общественный интерес, безопасность, интересы бизнеса или интересы граждан. Это прежде всего касается работы СБУ и МОУ.

«Рассмотрели пример, когда СБУ проводила обыски в нескольких известных компаниях. Почему общество восприняло это с точки зрения «грубого наезда»? Пока СБУ среагировала и объяснила причину происходящих обысков, в Интернете среди журналов уже шло обсуждение, и общественное мнение обычно против таких методов. Поэтому мы предлагаем улучшать коммуникацию», - сказал Виталий Мороз.

«Интерньюз» предлагает предоставить официальный статус новым каналам коммуникации с гражданами, в частности, популярным социальным сетям, утвердить правила поведения чиновников и органов власти в соцсетях, обозначив пределы такой коммуникации.

«Органам власти нужно быть более гибкими. Большое количество пользователей ожидают, то социальные медиа станут каналом коммуникации. Сегодня нет единых подходов у органов государственной власти, как коммуницировать в онлайне. Каждое Министерство имеет страницу, политики имеют официальные аккаунты, однако это не считается официальным каналом информирования», - добавил Мороз.

По его словам, среди предложений для органов власти - быть очень аккуратными с оценочными мнениями, так как очень часто, в частности СБУ или Министерство внутренних дел используют термины, которые имеют сильную эмоциональную окраску», - добавил Мороз.

«Интерньюз» рекомендует привлекать общественные организации, не связанные с бизнесом и политическими силами, к обсуждению законодательных инициатив по регуляции Интернета.

«Когда государство предлагает определенные решения, эти решения часто упускают элемент консультирования с гражданским обществом. Последние законопроекты, предложенные народными депутатами, предусматривали досудебное блокирование веб-сайтов. Именно это показало всю слабость ситуации: ни с одной общественной организацией не был обсужден этот вопрос», - сказал Мороз.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня наработанные рекомендации будут доступны на сайте «Интерньюз-Украина».

Рекомендации были созданы при участии Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Министерства информационной политики, представителей медиа-сообщества, международных организаций.

Презентация прошла в рамках проекта «Интернет-свобода в Украине: поддерживая принципы свободы слова и безопасности во время конфликта» при поддержке программы МАТРА от правительства Нидерландов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74157