"Украинская биржа" впервые провела торги поставочными фьючерсными контрактами на зерновые (видео)

Киев. 2 августа. УНИАН. «Украинская биржа» в сотрудничестве с Государственным агентством резерва Украины запустили первые торги поставочными фьючерсными контрактами на зерновые, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко.

"Вчера мы выполнили первую сделку, которая завершилась поставкой зерна по договору. До этого все фьючерсные контракты, которые торговались в Украине, были исключительно расчетными, то есть - без поставки базового актива", - отметил Ткаченко.

Типичный договор поставки для биржи был разработан при участии экспертов проекта USAID, а спецификации фьючерсных контрактов и новая редакция правил торговли полностью согласовала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Новый инструмент нужен рынку, он создает реальные преимущества для всех его участников - производителей продукции, трейдеров, финансовых посредников, где самое главное преимущество – это возможность хеджирования рисков. Безусловно, еще многое нужно сделать, чтоб это стало стабильно работающим инструментом – необходимо менять законодательное поле и создавать прозрачный рынок с прозрачным ценообразованием", - сказал председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

По словам Ткаченко, после того, как будут отработаны все технологические процессы торговли поставочными фьючерсами на пшеницу, "Украинская биржа" готова запустить еще и фьючерсы на кукурузу.

Для реализации проекта по запуску торговли срочными контрактами на зерно "Украинская биржа" подписала меморандум с Государственным агентством резерва, поскольку его элеваторы используются для хранения зерна, которое является предметом сделки.

По словам руководителя Госрезерва Вадима Мосийчука, участие в проекте позволит государственным элеваторам увеличить загрузку мощностей. На первом этапе работы проекта будут задействованы элеваторы ведомства в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Мосийчук подчеркнул, что первые торги состоялись с поставкой пшеницы на госпредприятие "Хлебная база №76" Государственного агентства резерва Украины в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ, по предварительным оценкам, экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Справка УНИАН. Фьючерсный контракт с поставкой базового актива – это контракт, по которому продавец обязуется поставить базовый актив, а покупатель обязуется оплатить и получит базовый актив по согласованной цене и в сроки, оговоренные при заключении контракта.