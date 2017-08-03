Европейский Союз выделит более 100 млн евро на реформирование системы государственного управления в Украине (фото, видео)

Киев. 3 августа. УНИАН. Европейский Союз выделит более 100 млн евро на реформирование системы государственного управления в Украине, сообщил руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

«Наиболее важным является то, что Европейский Союз предоставляет помощь на реформирование системы государственного управления в Украине. Помощь составляет более 100 млн евро», - сказал де Гроот.

По его словам, средства будут предоставляться в виде прямой помощи, которая перечисляется в бюджет Украины.

«И перечисление средств будет происходить в обмен на выполнение заранее определенных действий», - добавил руководитель Программ сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

По словам министра Кабинета министров Александра Саенко, реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

Фото крулого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/74184