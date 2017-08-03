С 1 ноября могут быть назначены первые специалисты по вопросам реформ в министерствах в рамках реформы госслужбы - Кабмин (фото, видео)

Киев. 3 августа. УНИАН. В Кабинете министров Украины считают возможным, что 1 ноября будут назначены первые специалисты по вопросам реформ в министерствах в рамках реформы государственной службы.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря Кабинета министров Татьяна Ковтун во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как Правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

По ее словам, Кабинет министров планирует 16 августа принять ряд нормативных актов, которые дадут старт реформе государственной службы.

«Также 16 августа правительство готовится к запуску веб-портала для новых вакансий для специалистов по вопросам реформ. И, конечно же, для начала коммуникационной кампании, которая будет проходить и в Секретариате Кабмина, и, надеемся в 10 министерствах, которые являются частью такого «пилота» для того, чтобы действительно привлечь этих тысячу человек и интегрировать их в государственную службу», - сказала она.

Далее, по ее словам, если все решения будут приняты своевременно и качественно, то министерства до конца августа осуществят первые необходимые меры по изменению структуры и штатного расписания, что позволит создать должности, на которые можно будет объявить конкурс.

«Как только это будет сделано, все вакансии будут появляться на портале... После этого состоится формирование конкурсных комиссий, их обучение, и старт рекрутинга состоится 1 сентября... И мы ожидаем, что 1 ноября у нас уже, возможно, при правильности всего процесса будут назначены первые специалисты по вопросам реформ в министерствах», - рассказала Ковтун.

При этом она пояснила, что каждое министерство своей конкурсной комиссией будет отбирать новых государственных служащих.

Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

Гройсман отметил, что уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору 1000 молодых специалистов, которые займут свои должности в структурах Кабмина.

Позже министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

Фото круглого стола:https://photo.unian.net/rus/themes/74184