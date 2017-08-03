В рамках реформы госслужбы Минздрав планирует привлечь более 50 специалистов - Супрун (фото, видео)

Киев. 3 августа. УНИАН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что ее ведомство в рамках реформы государственной службы и обновления кадрового потенциала планирует привлечь более 50 специалистов.

Об этом она заявила во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

«В министерстве есть 260 штатных должностей. Не знаем, как оно завершится, сколько будет у нас штатных должностей. Начинаем процесс, мы в нашем министерстве имеем 5 новых директоратов, это 5 директоров, и в каждом директорате будет по 10 человек. Это первые 55», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

Гройсман отметил, что уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору 1000 молодых специалистов, которые займут свои посты в структурах Кабмина.

Позже министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

При министерствах уже учрежден институт госсекретарей - он, по плану, разведет политические и административные функции руководителей ведомств. Кроме того планируется дополнить каждое министерство так называемыми генеральными директоратами, которые, в свою очередь, будут делиться на управления и отделы и административно подчиняться госсекретарю министерства.

Фото круглого стола:https://photo.unian.net/rus/themes/74184