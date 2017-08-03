В этом году Минюст планирует привлечь около 30 сотрудников в рамках реформы госслужбы (фото, видео)

Киев. 3 августа. УНИАН. Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова заявила, что в этом году в рамках реформы государственной службы и обновления кадрового потенциала Министерство юстиции планирует привлечь около 30 сотрудников.

Об этом она заявила во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как Правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

Она сообщила, что в этом году Минюст формирует два небольших директората как первый этап.

«В следующем (году - УНИАН) мы доформируем другие. Поэтому в этом году у нас будет сформирован директорат стратегического развития и европейской интеграции. Такой директорат будет в каждом министерстве типовой. И также директорат, который будет заниматься правовым просвещением и правовой работой. Мы ожидаем, что мы не полностью будем наполнять директораты сразу под завязку, мы сначала наберем 10-15 человек в этом году в каждое подразделение, чтобы потом они также принимали участие в формировании своей дальнейшей команды», - рассказала она.

При этом она уточнила, что сейчас увольнения в ведомстве из-за таких запланированных изменений не предусмотрены.

«Конечно, мы понимаем, что увеличение министерств не предусмотрено, мы должны исходить из действующей структуры. Но мы сделаем временное увеличение для того, чтобы мы не увольняли никого из действующей структуры. После этого, когда функция от департамента перейдет в директорат... тогда мы поймем, на какое количество будет уменьшаться аппарат министерства. Конечно, мы все имеем какие-то свободные вакансии, существующие на сегодняшний день, и чтобы не увольнять людей, которые работают, возможно, мы за счет вакансий сможем выйти на ту новую структуру, которая нам нужна», - сказала Севостьянова.

Кроме того, она рассказала, что «наибольший процент увольнений, который сегодня есть, связан с низкими зарплатами».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

Гройсман отметил, что уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору 1000 молодых специалистов, которые займут свои должности в структурах Кабмина.

Позже министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

При министерствах уже введен институт госсекретарей - он, согласно плану, разведет политические и административные функции руководителей ведомств. Также планируется дополнить каждое министерство так называемыми генеральными директоратами, которые, в свою очередь, будут делиться на управления, отделы и административно будут подчиняться госсекретарю министерства.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/74184