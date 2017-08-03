Правительству удастся привлечь реформаторов в случае проведения прозрачных и справедливых конкурсов – эксперты (фото, видео)

Киев. 4 августа. УНИАН. Правительству удастся привлечь новых реформаторов в систему государственного управления в случае проведения прозрачных и справедливых конкурсов.

Об этом сказал Глава правления Ассоциации «Профессиональное Правительство» Роман Рубченко во время круглого стола в УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как Правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути, чтобы сделать систему более эффективной».

«70 процентов людей (по результатам опросов внутри Ассоциации «Профессиональное Правительство» - УНИАН) еще не решили, будут ли они принимать участие. Их волнует вопрос прозрачного отбора и справедливой конкурсной комиссии», - сказал он.

Рубченко заявил, что окончательное решение людей будет зависеть от того, будет ли принята на законодательном уровне обязательная видеофиксация при проведении конкурсов. В частности, речь идет о Постановлении Кабинета Министров Украины №246 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы", которое планируют рассмотреть 16 августа.

"Сегодняшняя версия текста (постановления – УНИАН) не учитывает обязательной видеофиксации. Это важный элемент, который нужно заложить. Если этот элемент будет там, я вам гарантирую - много людей из нашей организации (Ассоциации «Профессиональное Правительство» -УНИАН) будет подаваться на этот конкурс», - сказал глава Ассоциации.

Присутствовавший на круглом столе эксперт гражданской платформы «Новая Страна», менеджер группы Реформа публичной администрации РПР (общественная платформа Реанимационный пакет реформ) Сергей Сорока отметил, что для проведения реформы необходимо внести определенные изменения в процесс работы министерств.

«Когда мы вместе начали работу над реформой, то поняли, что, к сожалению, происходит так, что министерство продолжает заниматься своими делами, а реформу осуществляет команда, которая находится вне министерства. Это неправильно. Цель этой реформы заключается в том, что именно министерство должно стать генератором реформы. Для этого надо внести определенные изменения: необходимо изменить структуру, пересмотреть процессы с целью оптимизации и под эти процессы набрать новых людей. Основная задача новых кадров - реализация ключевых национальных реформ», - сказал он.

Эксперт Реанимационного пакета реформ Владимир Куприй во время круглого стола сказал, что новые кадры, которые придут в министерства, должны не только обеспечивать административную работу, а и проводить действенную политику.

«Реформа должна изменить фундамент работы министерств. Новые кадры должны не только выполнять процессы и обеспечивать административные моменты, а действительно проводить действенную политику, связанную с умением мыслить стратегически. Министерству необходимо подойти к стратегическому планированию, чтобы люди понимали, к каким целям идти», - сказал Куприй.

Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года.

В апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со студентами Киево-Могилянской академии в Киеве, заявил, что намерен привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/74184