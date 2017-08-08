Киев. 8 июля. УНИАН. Кардиохирурги клиники «Добробут» усовершенствовали технологию коронарного шунтирования, так называемую операцию многососудистом миниинвазивного коронарного шунтирования в условиях переднелатеральной миниторакотомии.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Центра кардиохирургической помощи медицинской сети Александр Бабляк, уникальность новой технологии аортокоронарного шунтирования заключается в том, что операция проводится без разреза кости, поэтому пациенты значительно быстрее восстанавливаются, уменьшается время послеоперационной реабилитации.

«Этот метод может быть использован у каждого пациента с ишемической болезнью сердца и независимо от возраста, перенесенного инфаркта, сахарного диабета или сердечной недостаточности. Пациенты получат менее мучительное оперативное вмешательство, скорее вернутся к нормальному образу жизни. Первая такая операция сделана месяц тому назад, она длится около 4 часов», - сказал Бабляк.

По его словам, в клинике уже проведено 6 таких операций.

«На операции мы используем специальные инструменты, которые длиннее обычных и позволяют нам оперировать в условиях узкой раны. Также на операции мы используем видеоторакоскп, который является "третьим глазом" хирурга, бронхоскоп, через пищеводную эхокардиографию. Надеемся, что через год таких операций в Украине будет около 300. Для украинца она стоит от 100 до 200 тыс. грн, в среднем 160 тыс. грн», - подчеркнул Бабляк.

Он отметил, что это - несложная методика, которую может освоить любой кардиохирург.

«Такие операции пока не проводятся ни в Украине, ни за рубежом. Это разработка врачей «Добробуту». Мы освоили этот метод и сделали простым, эффективным и экономичным. И мы готовы делиться этим методом, нашим опытом на конгрессах, чтобы такие операции проводились не только в «Добробуте», - подчеркнул руководитель Центра кардиохирургической помощи сети.

На пресс-конференции присутствовали пациенты, которые уже перенесли данные операции. По словам пациента Николая Войцеховского, менее чем через месяц после операции он чувствует себя хорошо: уже через неделю поднимал тяжести до 15 кг, ежедневно проходил 3 км. Пациент Игорь Кожан, которому операция была сделана меньше недели тому назад, заверил, что чувствует себя хорошо.

«У меня был инфаркт, после операции чувствую себя очень хорошо - грудная клетка не болит. Мне 64 года, и я хочу и буду работать, жить для детей, внуков. Спасибо врачам», - сказал Кожан.