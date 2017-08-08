Бойцы, волонтеры и депутат Куприй заявляют, что на передовую в зону АТО поставляют консервы с пищевыми отходами (фото, видео)

Киев. 8 августа. УНИАН. Бойцы, волонтеры и народный депутат Украины Виталий Куприй заявляют, что на передовую в зону АТО поставляют консервы с пищевыми отходами.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН волонтер, председатель Закарпатской областной организации партии «УКРОП» Власта Негря сообщила, что бойцы с передовой на День Конституции, 28 июня этого года, начали жаловаться на некачественные консервы, в которых почти отсутствует мясо, а содержатся пищевые отходы - жилы, щетина, хрящи. Она отметила, что в сети Интернет были опубликованы материалы по этому поводу.

В свою очередь Куприй сообщил, что по этому поводу обратился с депутатским запросом к министру обороны Украины Степану Полтораку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу. По словам депутата, Полторак дал ответ, в котором говорится, «что действительно проведена экспертиза, и экспертиза установила, что эта пища не соответствует государственным стандартам». Куприй отметил, что при этом ничего не сделано для проверки законности закупки такой продукции. «Это указывает на то, что сейчас покрывается это преступление», - сказал он. По его словам, должна быть уголовная ответственность в отношении тех, кто принимал решение о закупке этой продукции. Куприй отметил, что филиал «Консервный завод» ООО «Адамант 2000», который производит такие консервы, является «поставщиком корма для собак, то есть специализируется на собачьем корме, на 6 млн гривен кормят в армии служебных собак, и, возможно, они используют те же ингредиенты для того, чтобы издеваться над нашими бойцами».

Куприй отметил, что «более циничный ответ был от Матиоса», который заявил, что передаст материалы в Минобороны, вместо того чтобы начать расследование.

Депутат сказал, что обратится еще к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации.

Волонтер Богдан Хаустов сообщил, что с передовой были взяты консервы «Мясо тушеное. Говядина», которые по государственным закупкам поставляются военнослужащим, и переданы на экспертизу в Научно-исследовательский центр испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт».

По его словам, по заключению экспертов эти консервы не соответствуют требованиям Госстандарта. В документах, розданных журналистам, есть заключение этого научно-исследовательского центра, в котором сказано, что образец продукции «по органолептическим показателям (внешний вид и цвет мяса) и физико-химическим показателям (массовая доля жира) не соответствует требованиям ГОСТ». Также отмечается, что есть в консервах «сосудистые пучки и грубая соединительная ткань», которые не должны быть в консервах. По словам Хаустова, сложилось такое впечатление, что «взяли некачественную говядину, которую не помыли, запихнули в банку». По его словам, экспертиза показала, что в консервах содержится 25% жира

Старший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады Николай Ходунько, в свою очередь, сказал: «Мы тоже люди. Мы хотим есть мясо». Он отметил, что после употребления этих консервов, в которых много жира, начинаются проблемы с желудком.

В свою очередь Негря отметила, что «этот комбижир уже давно запрещено вообще употреблять».

Ходунько добавил, что «пищевое обеспечение очень резко упало». «Если несколько месяцев есть такое консервы, то начинает болеть живот, изжога, таблетки не помогают», - подчеркнул он.

Юрист, председатель областной организации партии «УКРОП» Дмитрий Йовдий отметил, что ООО «Адамант 2000» «странным образом выигрывает государственные тендеры». По его словам, удалось выяснить, что по этой компании еще раньше «начато уголовное производство», где говорится о том, что фирма ничего не производит, а просто «собирает весь мусор в регионе, легализуется там, цепляется бирка» и реализуется некачественная продукция, «реализуется как легальный продукт, который якобы имеет все разрешения, все сертификаты и соответствует стандартам». Йовдий отметил, что компания имеет налоговый долг, «и это значит, что данная компания никак законно не могла выиграть государственный тендер». Он подчеркнул, что возникают вопросы, каким образом эта компания могла выиграть тендеры.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74248