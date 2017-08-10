Активисты Бахмачского района просят Генпрокуратуру расследовать коррупционные схемы в районе (фото, видео)

Киев. 10 августа. УНИАН. Активисты Бахмачского района Черниговской области просят Генпрокуратуру расследовать коррупционные схемы в районе и взять ситуацию под контроль, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава общественной организации «Всеукраинский комитет «Наступ» Руслан Секела.

В пресс-конференции также приняли участие депутат Бахмачскогорайонного совета Черниговской области Таисия Марченко, координатор проектов ОО «Всеукраинский комитет «Наступ» Едуард Голодов, активисты Черниговского отделения ОО "Всеукраинский комитет «Наступ» Дмитро Березан и Олег Лимар.

«Почти все тендеры выигрываются фактически одной и той же структурой. На уровне района по приблизительным расчетам около 25-35% бюджета, которые идут на тендеры, просто крадутся», - сообщил Секела.

Он также отметил, что активисты собрали 5297 подписей под обращением к Генеральному прокурору о систематическом хищении бюджетных средств, а это - каждый 8 житель Бахмачского района. Секела сообщил, что сегодня после пресс-конференции они передадут обращение в Генпрокуратуру.

«Разворовываются любые инвестиции, которые поступают в наш район: при покупке продуктов питания для школ, территориального центра, детских садиков, для больниц, это также касается проведение водо- и газопроводов. Пренебрегают условиями тендера, поскольку, согласно документам, длина водопровода должна была составлять от 100 метров, а у нас его проложили от 10 до 12 метров. То есть купили отходы практически за бесценок, а отмыли огромные деньги», - сообщила депутат Бахмачского районного совета Черниговской области Таисия Марченко.

Участники пресс-конференции сообщили, что коррупционные скандалы в районе происходят постоянно в течение трех лет. «Мы хотим поднять этот вопрос на всеукраинский уровень и надеемся, что силовые органы отреагируют на наше обращение», - сказал руководитель «Наступа» Секела.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74273