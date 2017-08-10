Пятый Международный рок-фестиваль "Дунайская Сич" планируется провести в конце июня 2018 (фото, видео)

Киев. 10 августа. УНИАН. Пятый Международный рок-фестиваль "Дунайская Сич" планируется провести в Измаиле Одесской области в конце июня 2018 года.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер фестиваля, представитель организаторов фестиваля «ГС«Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон», лидер группы Таruтa Евгений «Їжак» Романенко.

По его словам, приблизительные даты - последние выходные дни июня - уже обсуждены с мэром города Измаил.

Романенко также рассказал, что в течение года к фестивалю для групп-участниц будут проходить отборочные туры.

Режиссер отметил, что четвертый рок-фестиваль "Дунайская Сич", который проводится с 2014 года с целью популяризации современной украинской музыкальной культуры, состоялся в Измаиле 28-30 июля.

Ведущий фестиваля, актер, певец Сергей Файфура подчеркнул, что фестиваль получил статус международного, в частности, в этом году на рок-фестиваль "Дунайская Сич" приезжали участники из Литвы, из Беларуси. По его словам, в этом году была прямая онлайн трансляция, поэтому фестиваль могли увидеть во всей Украине и во всем мире. Также Файфура отметил, что «изюминкой» фестиваля стал патриотический флеш-моб в центре города Измаил, когда участники, организаторы и местные волонтеры прошлись по центральным улицам города с 100-метровым флагом Украины.

Народный депутат Украины Виктор Кривенко отметил, что очень важно, что фестиваль проходит именно в Измаиле, потому что «любая культура является основой желания иметь соответствующее национальное государство». «Есть противовоздушная оборона, а есть культурная оборона, которая создает панцирь защиты над соответствующей территорией, и именно поэтому чем могли, тем помогали», -подчеркнул он.

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Александр Ярема отметил, что в этом году было и государственное финансирование фестиваля.

«Для министерства очевидно, что такие вещи должны поддерживаться - мы ответственны за различные направления развития молодежной политики, и одним из важных таких направлений является вопрос национально-патриотического воспитания детей, молодежи. Радует, что фестиваль вышел за пределы Украины», - сказал он.

Ректор Измаильского государственного гуманитарного университета Ярослав Кичук отметил, что ВУЗ был привлечен в качестве официального партнера фестиваля, который является «праздником украинского вольного духа». «Надеюсь, что эта культурная инициатива будет успешно развиваться. В частности, мы уже запланировали в следующем году провести международный студенческий форум на базе нашего университета, привлечь значительное количество студентов из разных регионов Украины, а также из Румынии, Молдовы к участию в фестивале», - подчеркнул он.

По словам режиссера Романенко, на фестивале выступила группа из Литвы «Skyle», которая исполнила 5 песен на украинском языке. Он напомнил, что именно эта группа поддержала украинцев на Майдане. Представитель Посольства Литовской республики в Украине Руда Рудинскайте поблагодарила за приглашение этой группы и представителей посольства на фестиваль. «В Измаиле мы увидели настоящих украинцев, а именно патриотически настроенных украинцев, которые поддерживают не только украинскую рок-музыку, но и Украину вообще», - добавила она.

Участник фестиваля из группы «Карна» (Ивано-Франковск) Алексей Шманев подчеркнул, что фестиваль показал, что не чувствуется разницы в восприятии музыки в разных регионах Украины. «У фестиваля большое будущее, и я очень бы хотел пожелать на будущее, чтобы этот фестиваль был не только для местных граждан, а чтобы молодежь могла поехать на фестиваль», - добавил он. По его словам, целесообразно было бы разбивать палаточные городки. Организаторы фестиваля в ответ на это заметили, что уже в следующем году планируется такой формат работы.

Во время пресс-конференции были представлены обновленные музыкальные сборники украинских народных песен о Дунае «Ой у гаю при Дунаю» и аудиодиск этих песен в обработке и исполнении современных рок-групп.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74276