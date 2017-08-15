Представители общественности заявляют о вмешательстве со стороны Минэкономразвития при формировании Общественного совета (фото, видео)

Киев. 15 августа. УНИАН. Представители общественности заявляют о вмешательстве со стороны руководства Министерства экономического развития и торговли Украины при формировании Общественного совета, который призван обеспечить общественный контроль за деятельностью министерства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

«26 июля этого года состоялось Учредительное собрание по формированию Общественного совета при Минэкономразвития. На этом собрании было выбрано 35 членов из 69. Но 8 августа первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив издал указ, которым перечеркнул коллективное решение общественности, а именно - включил в состав Общественного совета всех присутствующих, несмотря на голосование. Таким образом первый вице-премьер добавил в список, утвержденный Учредительным собранием, еще 34 человека, включая тех, кто не был на Учредительном собрании», - сообщил он.

По словам Доротича, вмешательство в формирование Общественного совета осуществляется для создания управляемого совета. Представители общественности призвали премьер-министра Гройсмана отменить указ Минэкономразвития.

«Мы считаем, что первый вице-премьер - министр Минэкономразвития Степан Кубив, нарушая законодательство Украины, предоставил возможность попасть в Общественный Совет лояльным к себе лицам для создания личного карманного Общественного совета. Просим Вас, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, принять меры, касательно отмены указа Минэкономразвития от 8 августа 2017 №1187 об утверждении Общественного совета при министерстве и привлечь к ответственности министра экономического развития и торговли Украины», - сказал он.

Кроме того, Доротич отметил, что включение в состав Общественного совета более 35 человек нарушает действующее постановление правительства.

«Показательным является факт, что во время вступительного слова к участникам Учредительного собрания министр отметил необходимость соблюдения нормативно-правовых актов, а именно избрание в Общественный совет 35 человек, что соответствует требованиям постановления Кабинета министров Украины №996», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Ассоциации субъектов хозяйствования Украины Александр Красовский подчеркнул, что важно не допустить любое вмешательство в формирование Общественных советов.

«Мы призываем всех не равнодушных дать жесткую оценку этой ситуации, так как очень важно, чтобы такие вещи не повторялись в других Общественных советах», - сказал он.

Справка УНИАН. Степан Кубив занимает должность первого вице-премьер-министра - министра экономического развития Украины с 14 апреля 2016 года.

Общественный совет при Министерстве экономического развития и торговли Украины является постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за деятельностью Министерства экономического развития и торговли Украины, предприятий, учреждений, организаций, подчиненных и находящихся в его системе управления, для налаживания эффективного взаимодействия указанных органов с общественностью.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74329