Правозащитники заявляют о серьезной угрозе, которую несет за собой милитаризация оккупантами Крыма (видео)

Киев. 16 августа. УНИАН. Влияние российской милитаризации во временно оккупированном Крыму несет за собой серьезную угрозу для прав человека.

Об этом говорится в докладе Крымской правозащитной группы, который был представлен сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Соавтор доклада Ирина Седова заявила о том, что за 3,5 года оккупации правозащитниками было зафиксировано много нарушений прав человека, к которым причастны российские военные или представители парамилитарных формирований.

«Среди них - захваты собственности, в том числе квартир украинских военнослужащих и частных предприятий граждан Украины… Мы также собрали факты о том, что постоянно укрепляется российская военная группировка в Крыму. Также зафиксированы бесконечные перегоны техники, которую отправляют в Крым в большом количестве через паромную переправу. От этого страдают мирные жители. Большое количество нарушений крымская «самооборона» допускала и тогда, когда массово национализировали имущество граждан Украины», - сказала она.

По словам Седовой, все эти правонарушения остаются безнаказанными. Более того, российская пропаганда делает так, что «самооборона» преподносится в образе героев и активно пропагандирует российскую армию и службу там, что по международным законам является военным преступлением», - подчеркнула она.

Правозащитники также отмечают, что подобные преступления не расследуются представителями оккупационных властей, что создает атмосферу безнаказанности для представителей таких формирований.

В свою очередь руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что во время поиска информации при подготовке доклада правозащитники нашли много доказательств, что так называемые ополченцы на территории Крыма были созданы при поддержке РФ.

«Кремль напрямую поддерживает крымские парамилитарные группы, которые регулярно и систематически финансируются из местного бюджета. Нами также зафиксированы факты участия представителей этих формирований в вооруженном конфликте на Донбассе в составе так называемых «ЛНР» и «ДНР»», - сказала она.

Во время пресс-конференции правозащитники также выразили мнение, что действия военных РФ и подконтрольных России парамилитарных формирований нужно рассматривать как военные преступления.

Во второй части доклада правозащитники затронули проблему милитаризации общественной жизни, в первую очередь – образования. По мнению правозащитников, де факто оккупационная власть Крыма для этой цели проводит многочисленные массовые мероприятия, на которых детей учат, в том числе, основам военного дела и навыкам работы с оружием. В докладе говорится о том, что пропаганда ненависти и культ насилия стали частью образования детей в школах.

Кандидат психологических наук, конфликтолог Ирина Брунова-Калисецкая считает, что подобные действия сводят к минимуму ценность человеческой жизни в сознании крымчан.

«В нынешних условиях доступ к иной системе ценностей у молодежи Крыма достаточно ограничен, поэтому привлечение как можно большего числа молодежи из Крыма к образовательным возможностям за его пределами представляется наиболее эффективным способом до деоккупации Крыма», - сказала она.

Правозащитники представят свой доклад в международных организациях и выразили надежду, что собранные в нем факты станут для международных судебных инстанций частью доказательств военных преступлений и грубых нарушений прав человека в оккупированном Крыму.