Общественные активисты призывают руководство страны уволить главу Госпецсвязи и руководство Концерна РРТ (видео)

Киев. 21 августа. УНИАН. Общественная организация «Информационный Майдан» призывает руководство страны уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонида Евдоченко и действующее руководство Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, считая, что они являются непрофессионалами, поскольку не выполнили поручение президента Украины и допустили ошибки при восстановлении телебашни на горе Карачун в Славянске, в результате чего высоты восстановленной башни недостаточно для вещания украинских телеканалов на оккупированные территории.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер общественной организации «Информационный Майдан» Павел Билоножно.

«Президент дал поручение, но команда (Госcпецсвязи – УНИАН) его не выполнила. Два с половиной года строили башню. Построили ее слишком низкой… Покрытие зависит от высоты, никакой мощностью нельзя увеличить покрытие», - сказал он.

"Требуем немедленно уволить и привлечь к ответственности главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко и действующее руководство Концерна РРТ. Провести расследование их преступной деятельности, а также установить всех причастных лиц и, наконец, навести порядок в сфере информационной безопасности Украины", - зачитал Билоножко открытое письмо президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, главе Службы безопасности Украины.

По словам Павла Билоножко, для восстановления вещания на неподконтрольных территориях, необходимо «заглушить» сигнал.

«На той самой частоте включается наш сигнал, и если он сильнее, то он может перекрыть сигнал, который идет с неподконтрольных территорий», - сказал он.

Павел Билоножко также добавил, что восстановленная башня не покрывает территорию, которую покрывала ранее. Кроме того, ее высоты и мощности не хватает и для глушения российских телеканалов, транслирующихся с захваченной телебашни в Донецке. Украинские госорганы могут с помощью технических средств пресечь вещание российских телеканалов с донецкой телебашни, но такие действия, по словам Билоножко, Госспецсвязи не проводит.

«В подтверждение бездействия со стороны госорганов могу привести пример: по сей день вглубь на сто километров украинской границы транслируется российский канал», - добавил он.

Лидер ГО "Информационный Майдан" Павел Билоножко считает, что еще одной причиной для увольнения руководителей Концерна РРТ и Госспецсвязи, является финансирование трансляции российских каналов за счет государственных средств.