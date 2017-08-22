В Киеве презентовали иллюстрированный альманах "Національна ідея модерної України" с эссе 30 известных украинцев (видео)

Киев. 22 августа. УНИАН. В Киеве презентовали альманах «Національна ідея модерної України» с размышлениями 30 известных украинцев.

Представили издание на пресс-конференции в УНИАН автор и инициатор проекта, писатель, основатель художественной платформы «Украинский культурный фронт» Антин Мухарский и арт-куратор издания, искусствовед, директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.

По словам Мухарского, в альманахе в форме эссе, интервью и цитат выдающихся украинцев, художников, литераторов и философов представлены размышления, взгляды и мысли о существовании различных форм украинской идентичности, путях развития общества и государства в контексте вызовов, которые ставит время.

В частности, как сообщил Мухарский, в альманах вошли размышления Алексея Арестович, Юрия Андруховича, Богдана Бенюка, Юрия Винничука, Владимира Вьятровича, Юрия Журавля, Оксаны Забужко, Левка Лукьяненко, Ивана Малковича, Леся Подервянского, Ады Роговцевой, Ивана Семесюка, Олега Скрипки, Влада Троицкого, Василия Шкляра и других известных украинцев, которых можно назвать лидерами общественного мнения, общественными авторитетами.

По его словам, весь список авторов можно назвать «контраверсионным, потому что есть представители как востока, так и запада, как юга, так и севера, как представители либерально-демократического направления социума, так и националистического, и, возможно, правого и даже праворадикального».

«Мы пытались представить всю палитру мнений. Конечно, это нельзя вложить в одну книгу, которая содержит всего 30 эссе, поэтому, забегая вперед, скажу, что мы планируем продолжать этот альманах», - сказал автор проекта.

Он отметил, что было принято сознательное решение отказаться от участия политиков в создании альманаха.

«Это издание делалось исключительно на частные средства. Мы собирали деньги и на нашей Facebook-странице, и обращались к различным партнерам», - сказал Мухарский.

Он убежден, что книга имеет все шансы стать непременным атрибутом современной украинской интеллектуальной элиты, и всех тех, кто творит будущее Украины.

В свою очередь Бельская сообщила, что альманах издан в двух форматах, которые отличаются по стоимости. Так, по ее словам, больший формат альманаха сделали «нарядным и роскошным» - он напечатан на шведской бумаге и иллюстрирован более чем тридцатью патриотическими плакатами пяти современных украинских художников-графиков. Меньший формат – более простой вариант, на другой бумаге и имеет меньше иллюстрационных материалов.

Бельская также сообщила, что обложку для издания разработал Андрей Ермоленко и олицетворяет она, в частности, украинскую плахту, которая является символом плодородия.

Как сообщалось на пресс-конференции, альманах будут продавать в магазинах, а экземпляры издания можно будет приобрести через Facebook-страницу https://m.facebook.com/ukrideabook или на официальном сайте альманаха https://www.ukrideabook.com.ua .

Также автор планирует реализовывать книгу на крупных книжных ярмарках в Украине и литературных мероприятиях.