Зоозащитники выступают за принятие закона, запрещающего выбрасывать домашних любимцев и отравлять бездомных животных

Киев. 29 августа. УНИАН. Зоозащитники выступают за принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598), запрещающего, в частности, оставлять домашних любимцев без присмотра и отравлять бездомных животных.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко пояснил, что новый комплексный законопроект был разработан совместно зоозащитниками и экологическими организациями вместе с народными депутатами и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

По его мнению, этот законопроект должен вывести Украину в вопросе защиты животных «по крайней мере, на уровень Польши». Борейко выразил надежду, что уже в сентябре профильный парламентский комитет рассмотрит этот документ, и он будет вынесен в сессионный зал и принят в первом чтении.

В свою очередь, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская выразила сожаление по поводу того, что в Украине «жестокое обращение с животными до сих пор является нормой».

«Общество не воспринимает издевательства и убийство животных как преступление», - подчеркнула она.

По ее словам, в Украине массово травят бездомных животных. Поэтому законопроектом в ст. 23 Закона «О защите животных от жестокого обращения» впервые предусмотрен запрет бить, убивать, отравлять или калечить бездомных животных.

Кроме того, по этому законопроекту к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые пропагандируют жестокое обращение с животными (призывают к отравлениям и убийствам). Также запрещается обнародование убийства животного и его пропаганда или реклама.

В то же время, директор ООО «Четыре лапы-Украина» Алеся Лисчишина подчеркнула, что этим законопроектом в ст. 22 Закона «О защите животных от жестокого обращения», в соответствии с Конвенцией о защите домашних животных, впервые внесен запрет оставлять домашних животных без присмотра, то есть выбрасывать.

«У нас самая большая проблема с бездомными животными - это то, что их выбрасывают», - добавила она.

Как отмечают зоозащитники, за жестокое обращение с домашними, беспризорными и сельскохозяйственными животными в Украине «административные протоколы сейчас не составляются, следовательно, нет правовых возможностей для применения административной ответственности».

«Так, предложенным законопроектом вносятся дополнения в ст. 222 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предоставляет органам Национальной полиции право на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях по ст. 89 Кодекса о домашних, бездомных и сельскохозяйственных животных», - отмечают зоозащитники.

Они подчеркивают, что законопроект впервые детально регламентирует правила обращения с сельскохозяйственными животными, что отвечает требованиям Европейской конвенции о животных, содержащихся на фермах.

Заместитель директора ООО «Медвежий приют - Домажир» Тарас Бойко также высказался в поддержку предложенного законопроекта. Он коснулся вопроса содержания диких животных, в частности медведей, в неволе.

«В Украине нет четкой процедуры сертификации содержания», - сказал он и добавил, что необходимо работать над тем, чтобы каждый случай содержания медведя требовал соответствующего утвержденного разрешения или процедуры.

Бойко отметил, что разработанным законопроектом предлагается изменения в ст. 25 Закона «О защите животных от жестокого обращения» о запрете содержания в заведениях общественного питания, гостиницах, базах отдыха и оздоровительных учреждениях и других, непригодных для показа диких животных общественных местах, медведей, кабанов, крокодилов, волков и тому подобное.

Руководитель медвежьего приюта также констатировал, что сейчас уже запрещено законом, но до сих пор иногда встречается использование медведей на притравочных станциях, ведь «много медведей содержатся еще на охотничьих станциях, в охотничьих угодьях».

«Доказать факт использования медведей на притравочных станциях сейчас очень тяжело... Но было бы хорошо ввести четкую процедуру наказания за это и запрет на использование животных вообще на таких станциях», - сказал Бойко.

Среди прочего, законопроектом устанавливается запрет на применение во время дрессировки животных электрошока, огня, острых предметов, голодание, нанесение ударов и попрошайничество с животными.