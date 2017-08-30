Поступления в госбюджет от табачных акцизов в первом полугодии выросли на 17%, до 18,6 млрд грн - эксперт (фото, видео)

Киев. 30 августа. УНИАН. Поступления в государственный бюджет от табачных акцизов в первом полугодии текущего года составили 18,6 млрд грн, что на 17%, или на 2,7 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил заведующий отделением контроля над табаком и алкоголем Института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Поступления в государственный бюджет выросли почти на 3 млрд грн и будут расти в следующие месяцы», - сказал он.

По словам Красовского, вследствие повышения акцизов государство получает дополнительный финансовый ресурс, в то время как потребление сигарет сокращается. Так, согласно данным эксперта, благодаря повышению в 2016 году специфического акциза на сигареты на 40%, а адвалорного на 20%, поступления в государственный бюджет выросли на 1 млрд грн по сравнению с 2015 годом – до 33 млрд грн. В то же время, по сравнению с 2008 годом, поступления выросли почти в 10 раз.

«С 2008 по 2016 год поступления выросли с 3,5 млрд грн до 33 млрд грн, то есть почти в 10 раз. Это происходило благодаря повышению ставок акциза. По данным Госстата, сокращалось количество курильщиков. Сокращалась и реализация сигарет: если было 125 млрд человек в 2008 году, то потом это число сократилось до 75 млрд», - сказал Красовский.

Он добавил, что средняя цена пачки сигарет в нашей стране составляет около 80 центов, тогда как в странах ЕС – около 3-4 евро. Такая разница в ценах способствует развитию контрабанды табачной продукции из Украины. Согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина должна постепенно выровнять ставки акцизов на сигареты до европейского уровня.

«В 2016-2017 годах минимальная ставка акциза в Украине повысилась на 40%. Если такие темпы будут сохранены в следующие годы, то уже в 2022 году ставка акциза достигнет 65 грн и даже с учетом возможного изменения курса гривни будет достигнут минимальный уровень акциза в ЕС. То есть, 90 евро на 1000 сигарет, или 1,8 евро на пачку», - сказал эксперт.

При этом Красовский отметил, что главной целью государственной политики должно стать не наполнение государственного бюджета вследствие повышения акцизов, а сокращение потребления сигарет населением.

Как сообщил глава правления общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский, налогообложение табачных изделий является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с курением в стране.

«За пять месяцев 2017 года украинцы благодаря, в первую очередь, повышению табачных акцизов выкурили на 6 млрд сигарет меньше по сравнению с предыдущим годом… Это стратегия, которая выгодна всем», - сказал он, добавив, что таким образом повышение акцизов способствует снижению уровня смертности и заболеваемости населения.

Специалист по вопросам здравоохранения, питания и населения представительства Всемирного банка в Беларуси, Украине и Молдове Елена Дорошенко отметила, что повышение акцизов и, как следствие, цен на сигареты стимулирует людей бросать курить и является мощным фактором предупреждения курения среди молодежи.

«В следующем году мы можем достичь сокращения продаж сигарет до 8,5%, если будет внедрен один из сценариев повышения акцизов на сигареты», - сказала она.

Согласно информационным материалам участников пресс-конференции, эксперты Группы Всемирного банка произвели моделирование будущего роста акцизов на табак, который традиционно происходит в январе каждого года. В настоящее время существует три потенциальных варианта акцизного роста: рост специфического акциза на 29%, рост специфического акциза 33%, а адвалорного - до 20%, а также рост специфического акциза на 40%, а адвалорного - до 20%.

Согласно экспертным расчетам, в случае принятия третьего сценария, налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 6-8 грн, а цена в среднем может вырасти на 10 грн в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 июля одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт. В частности, проект предполагает повышение акциза на сигареты с 445,56 до 495,46 грн/1000 штук.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/74646