Представители общественности считают, что медики должны давать разрешение на посещение детсадов и школ непривитым детям (видео)

Киев. 30 августа. УНИАН. Представители общественности считают, что медики должны давать разрешение на посещение детсадов и школ непривитым детям.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН президент ОО "Лига защиты гражданских прав" Вячеслав Костылев, в Украине существует противостояние государственной системы и граждан, которые не хотят вакцинировать своих детей. «Традиционно государство действует через абсолютно ложные сведения, которые вбрасываются в общество через запугивание и давление на социум, не пуская в садики и школы непривитых детей, препятствуя таким образом конституционному праву на получение образования граждан. Даже если здоровый ребенок проходит всех врачей, обходит с формой всех специалистов, ему не подписывают эту справку или выписывают «волчий билет». Это должностное преступление совершается массово во всех медицинских учреждениях страны», - сказал Костылев.

Он считает, что врачи не имеют права определять, может ребенок посещать детский коллектив или не может лишь по наличию у него всех прививок.

«Если ребенок здоров, врачи должны это констатировать и давать разрешение на посещение детских коллективов. В Минздраве существует негласный приказ не подписывать непривитым детям разрешение на посещение детсадов и школ. В Минздраве было заявлено, что в стране - эпидемия коклюша и дифтерии. Эпидемия – это очень конкретно и серьезно… с приказами Минздрава, с сигналами с мест с выявления очагов, с повышением эпидемического порога. Попробуйте обратиться в Минздрав или ВОЗ, вы не обнаружите следов подобных эпидемий. Какова цель этих заявлений – посеять панические настроения среди родителей, возможно, оправдать закупки препаратов вакцин и т.д. Подобные вещи происходят постоянно. Система здравоохранения порочна и коррумпирована. И вакцинация не исключение. Ключевые эксперты, агитирующие за вакцинацию, получают деньги от производителей вакцин. Подкуп - основной инструмент по продвижению фармпродукции», - сказал Костылев.

Член ОО "Лига защиты гражданских прав", врач-гомеопат Наталья Коломиец отметила, что более 10 лет общественная организация освещает вопросы влияние вакцинации на здоровье детей. «Детское здоровье и жизнь остаются разменной монетой в руках «большой фармы». Мы имеем факты всеобщего возрастания детской инвалидности, омоложения тяжелых заболеваний, ранних смертей и генетических заболеваний. Страны, правительства которых будут адекватно оценивать риски массовых прививок для здоровья будущих поколений, могут сохранить свое население от этой угрозы. Швеция стала страной, которая отклонила серию законопроектов об обязательной вакцинации. Главными причинами названы угроза серьезных последствий для здоровья людей и нарушение конституционных прав граждан на выбор собственных способов охраны здоровья», - сказала Коломиец.