В 16 городах Украины запустили проект "Эффективный город" для распространения успешного опыта в решении актуальных проблем (видео)

Киев. 31 августа. УНИАН. Движение «Сильні громади» и общественная организация «Студена» запустили проект «Эффективный город», который реализуется в рамках Инициативы укрепления общественного доверия (UCBI) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) для распространения успешного опыта в решении актуальных проблем в 16 городах Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН координатор движения «Сильні громади» Валентин Красноперов.

По словам Красноперова, результаты фокус-групп, проведенных в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской областях, показали, что наиболее весомыми проблемами в городах являются: качество дорог, вывоз мусора, бездомные животные, проблема коммуникаций власти с общественными организациями, водоснабжение, экология и коммунальный транспорт.

«Мы хотим приучить людей на местах нести ответственность за собственное будущее, за будущее своей общины и за ее развитие, и это довольно сложная проблема», - сказала глава ОО «Студена» Анастасия Мельниченко.

Она добавила, что опыт годовой работы ОО «Студена» в Краматорске показал, что многие общественные активисты там инертны и складывается впечатление, что этим людям просто не дают самостоятельно решать, каким образом им действовать и что делать. "Так не должно быть. Мы считаем, что люди – жители городов сами должны идентифицировать свои проблемы и сами их решать", - отметила активистка.

Мельниченко сообщила, что сначала в рамках проекта представители общественности с помощью опроса на улицах и в интернете собрали актуальные проблемы по городам. «Что делаем мы как проект «Эффективный город» – мы ищем общины, которыми аналогичные проблемы были уже успешно решены, далее ищем представителей этой общины и везём в те города, где эта проблема еще существует. Эти люди приезжают, чтобы поделиться успешным опытом, вдохновить и помочь найти правильное решение», - добавила она.

Красноперов подчеркнул, что лекции проекта по идентификации и решению актуальных проблем города будут проводиться раз в две недели для всех желающих жителей города. Он отметил, что первая лекция состоится уже в середине сентября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 7 июня принял решение выделить 1,5 млрд грн на поддержку объединенных территориальных общин, увеличив объем финансирования в 3 раза по сравнению с 2016 годом.