В Киеве с 18 по 22 сентября состоится 7-й международный медиафорум Kyiv Media Week - 2017 (фото, видео)

Киев. 5 сентября. УНИАН. В Киеве с 18 по 22 сентября состоится 7-й международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK - 2017.

Об этом директор медиаконсалтинговой компании Media Resources Management, директор KYIV MEDIA WEEK Виктория Ярмощук сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, KYIV MEDIA WEEK - это уникальное сочетание международного рынка контента и целого ряда конференций и специальных мероприятий для профессионалов в сфере телевидения, кино, new media и смежных областей в одном месте и в одно время.

Ярмощук также отметила, что с 2011 года медиафорум KYIV MEDIA WEEK выступает единой платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса Украины с коллегами и партнерами по всему миру.

Она также отметила, что главными особенностями нынешнего медиафорума станет беспрецедентное количество мероприятий: международный рынок контента, 5 традиционных конференций и 8 специальных мероприятий. В мероприятиях примут участие эксперты телебизнеса и кинобизнеса мирового уровня, представители государственных органов Украины, специальные гости от международных индустриальных организаций и фондов.

«Уже четыре года медиарынок нашей страны живет в условиях повышенной турбулентности и борется как с внутренним, так и с внешним вызовами, выстраивая бизнес-модели в соответствии с реалиями нашего времени. Таким образом, чтобы гармонично развиваться, нужно не только правильно выстраивать отношения и бизнес-модели внутри страны, но и работать последовательно с зарубежными рынками и партнерами. Руководствуясь этими принципами, мы и составили программу KYIV MEDIA WEEK – 2017. Все мероприятия медиафорума так или иначе касаются двух направлений - внутренний рынок Украины с его проблемами и возможными путями их решения и глобальный медиарынок, на котором, мы уверены, Украина имеет большие перспективы», - подчеркнула Ярмощук.

Она также сообщила, что в рамках форума, в частности, 18 сентября состоится украинско-китайский круглый стол, на котором соберутся руководители медиапродакшн-компаний, представители киноиндустрии обеих стран и участники отраслевых объединений. На следующий день состоится круглый стол с участием представителей Кореи. Также в этот день состоится круглый стол, посвященный сотрудничеству Украины и Молдовы в сфере киноиндустрии.

Среди традиционных мероприятий медиафорума: конференция и скрининг Format Show (18 сентября), международный рынок контента Content Market (19-20 сентября), конференция «Кинобизнес» (20 сентября), конференция PayTV in Ukraine (20 сентября).

В свою очередь исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль сообщил об особенностях конференции «Телевидение и бизнес», которая пройдет 21 сентября в рамках медиафорума.

«Наша цель - обсудить то, каким образом развиваются параметры рынка, и не просто обсудить инфляцию и стоимость рекламы, но и то, какие ценности охватывают эти процессы. Традиционно мы начнем с саммита медиалидеров... Большая часть уделена у нас рекламному рынку, где будут обсуждены прогнозы на следующий год... Для нас важно донести, как к специалистам рынка, так и к нашим рекламодателям, понимание того, как будет двигаться отрасль в будущем», - сказал он.

В то же время руководитель проекта B2B Doc Алекс Ширяев сообщил о еще одном мероприятии в рамках KYIV MEDIA WEEK - форуме копродукции B2B Doc CoProduction Meetings, который пройдет 18 сентября.

«B2B Doc - совершенно молодая инициатива из Швеции, которая была создана шведскими документалистами. Это открытая платформа документалистов из десяти стран, куда входят Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения. Задача B2B Doc - создавать место встречи для документалистов, где бы они встречались, обсуждали совместные проекты, а B2B Doc их поддерживал финансово, консультационно, и помогать им выходить на европейские рынки, где есть деньги на финансирование документального кино», - сказал Ширяев.

По его словам, Украина для B2B Doc является ключевым партнером.

«Поскольку здесь не только креативные ресурсы, мощный технический пул, серьезные финансы, которые идут на финансирование документального кино, но и потому что Украина находится в центре всех наших десяти стран, и проекты имеют отношение к Украине.

К тому же в Украине есть несколько кинофестивалей, где встречаются документалисты. И нам очень интересно сотрудничать с KYIV MEDIA WEEK, потому что нам кажется, что важно представить интересы документального кино на той платформе, которая имеет прямое отношение к телевидению», - отметил Ширяев.

Также в рамках нынешнего медиафорума запланирован ряд дополнительных мероприятий. В частности, конференция для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: что сделано и что делать», специальное мероприятие в рамках проекта «TVой сериал», мастер-класс Film.ua Факультет «Как заставить digital-контент работать на себя в 2018 году?», специальный доклад по кинематографической литературы.

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко выразил мнение, что медиафорум является важной площадкой для развития индустрии. Он также выразил надежду, что нынешний KYIV MEDIA WEEK будет успешным.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/74790