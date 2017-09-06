Лидерами рейтинга ОПОРЫ среди мажоритарщиков на прошлой сессии ВР являются Мацола, Бурбак, Шинькович, а аутсайдер - Ярош

Киев. 6 сентября, УНИАН. Лидерами рейтинга Гражданской сети ОПОРА среди мажоритарщиков на прошлой сессии Верховной Рады Украины являются Роман Мацола (фракция «БПП») (100 баллов), Максим Бурбак (фракция «Народный фронт») (93 балла), Андрей Шинькович (фракция «БПП») (92 балла), а самая низкая позиция - у народного депутата Украины Дмитрия Яроша (внефракционный) (11 баллов).

Об этом сообщил аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он сообщил, что «в течение этой шестой сессии парламента состоялось 65 заседаний парламента», но Ярош не принял участие в 63, принял участие лишь в 2 заседаниях профильного комитета, присоединился к разработке лишь 1 законопроекта, не подал ни одного запроса за 6 месяцев и не отчитывался перед избирателями.

«Что касается парламентской работы, то это абсолютный аутсайдер», - добавил он.

Аналитик добавил, что также на низких позициях рейтинга народные депутаты Украины - Константин Жеваго (внефракционный), Вадим Нестеренко (фракция «БПП») (по 22 балла каждый), Андрей Денисенко (25 баллов).

Отвечая на вопрос по поводу того, что в основном малоузнаваемые народные депутаты, в частности, Мацола, Шинькович, стали лидерами рейтинга, аналитик отметил, что «честно говоря, для нас это в какой-то степени сюрприз или загадка». По его словам, «на уровне регионов, на уровне округов очень часто или общественные организации, которые работают в этой теме, или непосредственно избиратели сталкиваются с совсем другими депутатами или видят совсем других депутатов, нежели тех, кого мы видим на всеукраинском уровне или на которых мы смотрим с точки зрения функционирования парламента в целом». Он добавил, что ситуация показала, что те депутаты, которых мы мало видим на общенациональных каналах или относительно комментирования резонансных политических событий, активно работают в законодательном плане и с избирателями.

Неберикут сообщил, что выявлено, что во время шестой сессии 28% из этих 88 мажоритарщиков вообще не проводили личных приемов, несмотря на специально выделенную в календарном плане работы ВР треть времени для работы в округах. Он подчеркнул, что эти 88 народных депутатов зарегистрировали «в среднем 11 законопроектов каждый», из которых только 34% касаются проблем избирательных округов и 57% - соответствуют содержанию их предвыборных обещаний. Также 50% этих депутатов ни разу во время сессии не выступали в парламенте. Он подчеркнул, что депутаты, которые на 100% не выполняют свои депутатские обязанности не могут считаться эффективными.

Руководитель проекта ОПОРЫ в рамках Программы РАДА Анатолий Бондарчук пояснил, что ОПОРА исследовала деятельность 88 народных депутатов, избранных в одномандатных мажоритарных округах по двум ключевым показателям: законотворческая работа в парламенте и активность в избирательном округе. По его словам, на основе оценки и обобщения 23 критериев активности формируется ежемесячный рейтинг 88 народных депутатов по 100-балльной шкале (депутат с лучшими показателями получает 100 баллов).