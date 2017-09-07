Украинская ассоциация китаеведов презентовала второй номер журнала "Украина-Китай"(видео)

Киев. 7 сентября. УНИАН. Украинская ассоциация китаеведов и компания «Ты и право» 7 сентября презентовали второй номер журнала «Украина-Китай», посвященный форуму международного сотрудничества «Один пояс, один путь» и развитию украинско-китайских отношений.

«Номер посвящен важному событию, которое названо самым важным для Китая в 2017 году, форуму международного сотрудничества «Один пояс, один путь», - сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Украина-Китай" Виктор Киктенко.

По его словам, журнал выпущен при сотрудничестве с посольством КНР в Украине и Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины.

Киктенко отметил, что в сентябре исполняется 4 года инициативе главы КНР Си Цзиньпина по восстановлению старого «Шелкового пути» на новых условиях, которая устанавливает новую модель взаимоотношений Китая со странами мира и Украиной в том числе.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции первый секретарь Посольства КНР в Украине Чжан И, одна из главных тем журнала - развитие украинско-китайских отношений.

«В этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, поэтому одна из главных тем - все то, что связано с этими событиями», - сказал Чжан И.

Представитель КНР отметил, что Украина является первой европейской страной, которая поддержала инициативу «Шелкового пути».

«Инициатива сотрудничества в рамках «Шелкового пути» открыта и прозрачна… Насколько мне известно, правительство Украины изучает возможность и готовит предложения, по какой модели можно сотрудничать в рамках «Шелкового пути» с Китаем», - сказал он.

По словам присутствующего на пресс-конференции президента компании "Ты и право", соучредителя журнала "Украина-Китай" Руслана Ленивского, целью издания является развитие экономических и юридических взаимоотношений между странами.

«Наша цель - поддержка всех стартапов украинских молодых бизнесменов, ученых, которые ищут финансовую и экономическую поддержку в Китае», - отметил он.

Кроме того, по его словам, журнал знакомит китайских инвесторов с действующим украинским законодательством с целью привлечения инвестиций в украинскую экономику.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках освоения новых направлений международной торговли заинтересована в инициативе правительства Китайской Народной Республики по построению экономического пояса Великого шелкового пути.

Украина и Китай планируют в текущем году провести заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.