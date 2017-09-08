В Украине за решеткой остаются десятки бойцов батальона "Айдар" - правозащитники (видео)

Киев. 8 сентября. УНИАН. Правозащитники заявляют, что в Украине за решеткой остаются десятки бойцов батальона «Айдар», и подчеркивают необходимость перенести рассмотрение уголовных дел в отношении добровольцев с Донбасса в другие регионы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал адвокат, правозащитник Андрей Мамалыга.

По его словам, «осенью 2014 года за решетку попали сотни участников добровольческого батальона «Айдар». В 2015 -2016 годах эта тенденция ухудшилась. На сегодняшний день в целом по деятельности добровольческого батальона «Айдар» есть два крупных уголовных производства. В одном фигурирует командир штаба Валентин Лихолит, в другом - бывший комбат Сергей Мельничук».

«Все остальные дела подвязываются к этим двум делам, и таким образом на сегодняшний день создается картинка, что якобы «Айдар» действовал бандитскими методами, хотя при этом никто не уточняет, кто все-таки освободил в 2014 году Луганскую область. Это был «Айдар», - отметил Мамалыга.

«Конечно, святых нет, и война есть война. Но мы уже третий год добиваемся, чтобы по всем этим уголовным производствам была изменена территориальная подследственность и подсудность, чтобы эти дела рассматривались судами, во всяком случае, не в Луганской области и не в Донецкой, а в Полтавской или в Киеве», - сказал правозащитник.

По его словам, некоторые дела, действительно, рассматриваются в Киеве, но это единицы, и общая масса рассматривается в Луганской области.

«Например, недавно я узнал, что некоторые судьи в Северодонецке спокойно ездят в выходные дни на оккупированные территории, у них там находятся семьи, дома, недвижимость, и для меня большой вопрос, каким образом эти люди в мантиях могут выполнять свои обязанности объективно, не боясь принять объективное решение. Я уже не говорю, что их убеждения очень часто далеко не проукраинские», - заявил Мамалыга.

Он подчеркнул, что за решеткой остаются десятки «айдаровцев». «Группа «айдаровцев» находится в Харьковском СИЗО, это уголовное производство слушает уже пятая коллегия судей. По сути, они так и не начали слушать», - добавил Мамалыга.

В свою очередь, председатель общественной организации «Движение борьбы с коррупцией» Иван Лозовой выразил убеждение, что «если бы не батальон «Айдар», сепаратисты распространились бы к концу лета 2014 года до Харькова, потому что никто бы им не мешал. Бойцы делали то, что было нужно, и они преследуются уголовными делами».

«Я возьму простой пример: один из моих друзей Николай Лысенко забрал телефон у одного из сепаратистов, который организовывал так называемый «референдум». В этом телефоне нашли информацию о его контактах с гражданами России. Это его тяжкое преступление, по которому Николай Лысенко прямо сегодня вынужден поехать в Старобельск на очередное слушание судебного дела. Он не попадает под новый так называемый «закон» об амнистии, поскольку он покрывает преступления нетяжелого характера. А забрать телефон у сепаратиста - это грабеж, тяжкое преступление. Закон об амнистии покрывает мало случаев», - сказал Лозовой.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что амнистия коснется около 1700 участников антитеррористической операции, совершивших нетяжкие преступления.

Закон с предложениями президента приняла 22 декабря 2016 г. Верховная Рада.

Законом предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу данного закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Также законом предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, признанных виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким; лиц, признанных виновными в совершении неосторожного преступления, которое не является особо тяжким, а также лиц, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, в частности, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу данного закона; лиц, которые на день вступления в силу данного закона достигли пенсионного возраста; инвалидов войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Освобождаются из мест лишения свободы осужденные, неотбытая часть наказания которых на день вступления в силу данного закона составляет менее одного года.

Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления до дня вступления в силу включительно, и не распространяется на лиц, совершивших продолжающиеся преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.