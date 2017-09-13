Эксперты заявляют, что украинское общество недооценивает важность гендерных вопросов

Киев. 13 сентября. УНИАН. Среди опрошенных экспертов 90% считают, что украинское общество на всех своих уровнях недооценивает важность гендерных вопросов в жизни современной Украины.

Такой результат экспертного опроса представил на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института социальных технологий «Социополис» Сергей Литвинов.

О том, что сейчас есть «адекватная» оценка реального уровня важности гендерных вопросов, заявили всего 5% экспертов. А еще 5% трудно было ответить на вопрос об оценке ситуации.

Литвинов сообщил, что в исследовании приняли участие 25 экспертов, среди которых: общественные активисты, политики, юристы, журналисты, представители бизнеса, ученые, аналитики, компетентные в теме опроса. Отбор осуществлялся путем анализа материалов в публичном доступе в отечественных печатных и электронных источниках, а также при помощи методов рекомендаций.

Исследование «Гендерная проблематика и ее актуальность в украинском обществе» было проведено «Социополисом» по заказу общественной организации «Лига защиты прав женщин «Гармония равных». Опрос проводился в период с 7 июня по 21 июля 2017 года.

Наиболее актуальными проблемами в условиях современной Украины, по мнению экспертов, являются домашнее насилие и баланс соотношения женщин и мужчин в органах государственной власти. Эти вопросы получили наивысшую оценку важности у экспертов - 9,0 баллов и 8.8 баллов (по 10- балльной шкале). На третьем месте по важности в ряду проблем гендерных отношений оказалось разделение профессий на «мужские» и «женские» - 8,3 балла. Далее в рейтинговой десятке проблем были названы: обеспечение благоприятных условий для построения женщиной военной карьеры - 8,0 баллов; гендерно ориентированная защита женщин, находящихся в местах лишения свободы - 7,8 балла; обеспечение гендерного равенства на селе - 7,7 балла; эйджизм в отношении женщин - 7,7 балла; гендерная дискриминация при рассмотрении судебных дел в сфере брачно-семейных отношений - 7,5 балла; распределение обязанностей в семье на «мужские» и «женские» - 7,1 балла; сексизм и мизогиния - 7,1 балла.

По словам Литвинова, оценивая динамику решения проблем, связанных с гендерной сферой, эксперты были единодушны относительно того, что ситуация в целом за последние три года (после Революции достоинства) по крайней мере не ухудшилась.

Так, 64% указали на улучшения, которые состоялись, а 23% считают, что существенных изменений нет. Об ухудшении ситуации не сказал ни один эксперт, но 13% затруднились ответить на вопрос. При этом, 9 из 25 экспертов отметили ухудшение ситуации в отдельных моментах, которые заключаются в недостатках при принятии и имплементации антидискриминационных гендерно-ориентированных правовых актов (67%), в частности, промедление с ратификацией Стамбульской конвенции; ухудшение в социально-экономической сфере, которое сводит на нет все попытки реформы (33%); распространение традиционалистских настроений среди отдельных слоев населения (33%).

В свою очередь председатель ОО «Лига защиты прав женщин «Гармония равных» Александра Веденьева отметила, что исследование помогло сформулировать видение, на каких сферах нужно в первую очередь сосредоточиться, и какие вопросы наиболее актуальны для решения. Таким образом, отметила она, были установлены три сферы, которые наиболее часто содержат те или иные дискриминационные факторы, и это сферы: госуправления, политики и так называемые «мужские» сферы, например, наука, технология, инженерия, вооруженные силы, правоохранительная деятельность.

«Более 80% опрошенных отметили, что мужчины также страдают от гендерной дискриминации. То есть, это не только проблема женщин. Выделяют эксперты сферы, где мужчины чаще всего встречаются с насилием. Это судопроизводство, в частности, при рассмотрении дел о разводе, опеке над ребенком. Мужчины также сталкиваются с дискриминацией, когда пытаются устроиться в так называемых «женских» сферах. Кроме того, как отмечают эксперты, стереотип, что мужчина - это кормилец семьи, также влияет очень сильно на здоровье, психологическое состояние и остальное, с чем сталкиваются мужчины», - отметила в своем комментарии Веденьева.

В то же время она подчеркнула, что в Украине с дискриминацией больше сталкиваются женщины: «Если же принять все дискриминационные факторы за 100%, то 24% из них касаются мужчин, а остальные - это то, с чем сталкиваются женщины».

Литвинов отметил, что масштабное гендерное реформирование потребует финансовых, человеческих ресурсов. По его словам, учитывая то, что есть определенный дефицит этих вещей, экспертам было предложено определить приоритеты.

«Они назвали среди приоритетов на законодательном уровне, которые требуют первоочередного решения, ратификацию Верховной Радой Стамбульской конвенции 2011 года; принятие законопроекта №1456 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе; принятие законопроекта №6109 по обеспечению равных прав и возможностей женщин во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях», - отметил социолог.

В презентации результатов исследования приняли участие также народный депутат Ирина Суслова, которая является председателем подкомитета по вопросам гендерного равенства и дискриминации, а также представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.