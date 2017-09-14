Лишение Саакашвили украинского гражданства не поддерживают 40% киевлян, но менее 25% одобряют его действия во время пересечения границы - опрос

Киев. 14 сентября. УНИАН. Многие киевляне не поддерживают лишение бывшего председателя Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, но менее 25% одобряют его действия во время пересечения границы 10 сентября.

Такие данные опроса, проведенного 11-12 сентября Центром исследований и коммуникаций Aktive Group в рамках проекта «Киевский омнибус», обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

Основатель исследовательской компании Aktive Group Андрей Еременко отметил, что 39,8% не одобряют решение о лишении Саакашвили украинского гражданства, 32,7% полностью поддерживают такое решение, 3,8% - «скорее поддерживают». В то же время не могут определиться 23,6% опрошенных.

По его словам, результаты опроса показывают, что действия Саакашвили во время пересечения границы одобряют меньше четверти опрошенных (всего 23,4%): 12,3% «полностью одобряют» и 11,1% - «скорее одобряют». В то же время действия силовых структур одобряют более трети опрошенных (всего 39,7%): 23,2% - полностью и 16,5% - частично.

Еременко отметил, что этот опрос показал, что «действия Саакашвили по возвращению в Украину не оценили, но не оценили и лишение гражданства. То есть, краткое резюме- плохие все».

По данным опроса, отвечая на вопрос о том, что власть должна делать с Саакашвили, 27,9% считают, что его надо экстрагировать в Грузию, а за депортацию за пределы Украины выступают 10,8%, а 18,5% считают, что ему надо вернуть гражданство, 12,1% считают, что Саакашвили надо привлечь к ответственности за незаконное пересечение границы. 10,1% считают, что его надо оставить в Украине как лицо без гражданства. Затруднились ответить - 17%.

Еременко отметил, что оценивая законность действий Саакашвили и его сторонников, только 19,4% считают их законными, только 13,7% считают законными действия представителей «Укрзализныци»; действия силовиков назвали законными 41% опрошенных - и это при том, что как минимум треть из них считают любые действия силовиков законными априори.

Также Еременко отметил, что готовы выйти на акции протеста, если призовет Саакашвили, только 7,5% опрошенных киевлян, еще 4,22% «скорее выйдут». Он добавил, что по результатам опросов в августе 20,6% сказали, что готовы к протестам против центральной власти, а 17,6% - «скорее готовы».

«То есть фактически Саакашвили собрал только небольшую часть этого протестного потенциала», - добавил он. По его словам, это показывает, что «шоу, которое было, а шоу было действительно крутое, не привел к тому, чтобы он смог к себе перетащить всех, кто против власти».

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко отметил, что ситуация с Саакашвили «является очень большой ошибкой власти и, прежде всего, Петра Порошенко, который на пустом месте создал для себя медиа-взрыв, когда из-за просчетов началось «надувание» рейтинга Саакашвили..., что превратило его из политика с рейтингом на уровне 2-6% в политика, который может потенциально вырасти в нечто большее». Он добавил, что лидеры «Батькивщины» Юлия Тимошенко и «Самопомочи» Андрей Садовый «начали группироваться вокруг Саакашвили, воспринимая его как инструмент достижения своей цели - хотя всем наплевать на Саакашвили, они хотят усилить свои позиции».

Политический эксперт Святослав Швецов в свою очередь подчеркнул, что все политики, которые сейчас «появляются возле Саакашвили, они просто используют эту ситуацию в своих целях». Он отметил, что, в частности Тимошенко, партия которой уже несколько созывов в парламенте, «имеет огромный политический опыт и прекрасный нюх на то, где нужно появиться и где исчезнуть».