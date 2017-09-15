Эксперты призывают власть приобщить их к обсуждению инициатив по регуляции Интернета (видео)

Киев. 15 сентября. УНИАН. Власть должна привлекать медийную и экспертную среду для обсуждения инициатив по регуляции Интернета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время панельной дискуссии в УНИАН на тему «Свобода Интернета в повестке дня ИРУ. Что ожидать в новом?» заявил руководитель программ новых медиа в ОО «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз.

«Общественный сектор, общественные медийные ассоциации, интернет ассоциации Украины открыты к взаимодействию с органами власти относительно обсуждения критических законопроектов, которые касаются регуляции Интернета. Мы бы хотели общаться напрямую с законодателями, которые в первую очередь, мыслят категориями нацбезопасности и забывают об интернет-провайдерах, общественных организациях, журналистах», - сказал он.

В свою очередь эксперт по коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова отметила, что очень важно соблюсти баланс между интересами национальной безопасности и демократии и делать все процедуры прозрачно и адекватно.

«Мы должны всегда держать баланс - национальная безопасность, противодействие манипуляции - с одной стороны, а с другой - свобода слова. Потому что, если не будет рассмотрения в суде дел по блокированию, мы вообще выходим для наших международных партнеров за пределы зрительного смысла и за рамки демократических понятий, с одной стороны. С другой стороны - это будет манипуляцией со стороны представителей власти или отдельных чиновников, которым будут не нравиться какие-то антикоррупционные расследования, и они будут требовать блокирования на основе государственной тайны... Поэтому очень важно и это то, что нам рекомендуют также наши западные партнеры, соблюсти баланс между интересами национальной безопасности и демократии и делать все процедуры прозрачно, адекватно», - подчеркнула она.

В то же время председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что кибербезопасность должна быть в стране, но она, в частности, должна отстаивать также и интересы общества.

«Пока в наших законопроектах не будет уголовной ответственности в отношении должностных лиц, все эти законы будут писаться исключительно в интересах чиновников, государства, а не в интересах общества», - сказал он.

Юрист Игорь Розкладай отметил, что самая большая проблема всех инициатив, касающихся развития интернета – это то, что они достаточно неуклюжи, особенно в процессуальной части.

«Одна из претензий ко всем свежим законопроектам - то, что следователь по своему усмотрению, если есть какая-то срочная необходимость, может выдать предписание о блокировании в течение 48 часов... Должны быть аргументы, а просто запретить потом, что что-то не нравится - это уже цензура», - подчеркнул он.

Участники дискуссии также отметили, что общественные организации неоднократно призывали депутатов не поддерживать законопроекты, ограничивающие основы свободного развития Интернета и свободы слова. Речь идет о законопроектах 2126а и 6688.

По словам экспертов, законопроект 2126а «Об основных принципах кибербезопасности Украины», который предусматривает внесение изменений в ЗУ «Об информации», в частности, ввести понятие «Технологические информации». В случае его принятия органы власти смогут засекречивать и ограничивать доступ к любой информации под предлогом защиты от кибератак.

В то же время законопроект 6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» предлагает ввести временное блокирование интернет-ресурсов в досудебном порядке, блокирование будет возможным в ходе досудебного расследования и во время судебного производства, а также по постановлению следователя и прокурора. Кроме того, планируется расширить понятие «технологического терроризма». Эксперты отмечают, что в случае принятия этого закона он может привести к сворачиванию прав и свобод граждан и преследованию политических оппонентов безотносительно к защите безопасности страны.