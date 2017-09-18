В комиссии по избранию гендиректора Киево-Печерского заповедника призывают Минкульт разблокировать ее работу (видео)

Киев. 18 сентября. УНИАН. Председатель комиссии по проведению конкурсного отбора на должность генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Федоренко призывает Министерство культуры разблокировать работу комиссии.

Об этом Федоренко заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Поводом для нашей пресс-конференции оказалось то, что Министерство культуры никак не реагирует на наши требования, требования общественности о разблокировании работы нашей конкурсной комиссии», - заявил он.

«Министерство культуры сначала действовало, как того требует закон - была создана комиссия. Но когда затем определенные чиновники министерства поняли, что они не контролируют ее деятельность, то они решили воспользоваться своим приказом для того, чтобы сорвать работу комиссии», - заявил председатель комиссии.

Согласно приказу, заседание комиссии считается правомочным в случае личного участия в нем не менее 2/3 от утвержденного состава.

Федоренко отметил, что «обратился в Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства им. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины для того, чтобы получить юридическое заключение провести юридическую экспертизу положения о порядке проведения конкурса, которое утвердило Министерство культуры и которым установлена норма о двух третьих для наличия кворума».

«Мы получили четкий вывод, что нормы положений, которые утвердило Министерство культуры своим приказом, не применяются, а применяются нормы закона о культуре, согласно которым для кворума требуется простое большинство», - добавил он.

То есть, по словам Федоренко, для принятия любого решения комиссией нужно 5 голосов ее членов, которые соответственно составляют большинство от утвержденного состава в 9 человек.

«Я и несколько народных депутатов направили обращение в Генпрокуратуру по поводу этой ситуации, я надеюсь, что Генпрокуратура отреагирует, вмешается в ситуацию, чтобы вернуться в правовое поле», - отметил председатель комиссии.

«Сегодня я направлю обращение министру культуры Евгению Нищуку, государственному секретарю Министерства культуры Ростиславу Карандееву с требованием о том, чтобы они возобновили работу секретаря комиссии, которая является штатным сотрудником министерства культуры. Мы надеемся, что министерство одумается и работа комиссии будет разблокирована», - резюмировал Федоренко.