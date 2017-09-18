Новая Международная программа "Supermen на арене" в Национальном цирке Украины (фото)

Новый сезон в Национальном цирке Украины стартовал 14 сентября 2017 года.

Программа насыщена экстремальными трюками, опасными прыжками и сенсационными акробатическими трюками: мощные великаны-трансформеры, женщины-кошки, которые заполнят воздушное пространство под куполом цирка, силачи-супермены будут соревноваться в выполнении мастерских трюков, колумбийские канатоходцы, феерическое шоу байкеров и даже новый вид циркового искусства представлен в новой программе: феерическое по своей зрелищности и опасностью екстрим- действо- мототриатлон!

Новая программа также порадует встречей с лошадьми-тинкерами, пушистыми котами, собакой- ретривером Федором (чемпионом Украины по фристайлу) и патагонскими морскими львами по имени Луна, Салли и Оскар.

Программа «Supermen на арене» Национального цирка Украины приглашает зрителей в настоящий мир супергероев, где зрители смогут воочию увидеть смертельно опасный номер со наиболее сложным реквизитом в цирковом искусстве- «Колесом смерти», а также уникальный, признанный в мире трюк от бронзовых победителей фестиваля «Золотой трюк Кобзова», а еще - окунуться в волшебный мир, в котором волшебники перенесут зрителей в мир иллюзий и заклинаний и, кроме того, к особой радости юных зрителей, в новой программе цирка можно встретиться с известным во всем мире SPIDERMAN!

«Supermen на арене» в Национальном цирке Украины является по-настоящему международной программой, в ней принимают участие артисты из самых разных стран мира: Украины, Колумбии, Бельгии, Италии, Германии, Мексики, Беларуси и др.

Международная программа «Supermen на арене» создана при поддержке генерального директора Национального цирка Украины, народной артистки Украины Людмилы Шевченко, режиссер-постановщик - Мария Ремнева; программу сопровождает лауреат джазовых фестивалей Украины и Италии-оркестр Национального цирка Украины (главный дирижер - народный артист Украины Марк Резницкий).

Программа длится 2,5 часа.

Дополнительная информация

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