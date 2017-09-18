В столице около 3 тыс. бездомных собак, что по сравнению с другими городами очень маленькая цифра - международные эксперты (видео)

Киев. 18 сентября. УНИАН. В столице в настоящее время насчитывается около 3 тыс. бездомных собак, что по сравнению с другими городами Украины очень маленькая цифра.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент международного проекта Аnimal-id.info Виктор Копач, резюмируя результаты проведенного в этом году подсчета бездомных собак в Киеве.

Мероприятие организовано командой Аnimal-id.info и осуществлено с привлечением волонтеров в течение 15-17 сентября.

Подсчет в Киеве проходит второй год подряд. Он проведен согласно мировой методике WAP, во время проведения акций применяются передовые IT-технологии, разработанные командой организаторов, которые обеспечивают достоверность полученных результатов.

Как пояснил Копач, реальная картина позволит по достоинству оценить ситуацию, разработать стратегию и найти оптимальные способы гуманного решения проблемы, учесть угрозы и спрогнозировать результаты.

Копач сообщил, что рост количества уличных собак за год в Киеве составил около 500 животных и это несущественно для такого большого города. В прошлом году в столице было насчитано 2 тыс. 600 бездомных собак.

«В данный момент на улицах Киева есть 3,034 тыс. собак. Это по сравнению с другими городами очень небольшое количество животных. Если в прошлом году мы проводили подсчет в Николаеве, то там было 7,5 тыс. животных. В то же время в Киеве год назад было 2 тыс. 600, то есть присутствует маленькая тенденция к увеличению животных. Но такое количество животных для такого города - это очень маленькая цифра», - отметил эксперт.

«Это даже плохо, что она такая маленькая. Потому что есть исследования, когда животное вакцинировано, стерилизовано, социализировано и проживает на улицах города, оно «держит» свою территорию от других животных, то есть защищает город от опасностей, которые могут приносить другие бездомные животные города или дикие животные, например, лисы», - сказал Копач.

По его словам, таким образом, на данный момент в Киеве проблемы с количеством бездомными животными нет, но есть проблема с идентификацией и регистрацией животных, причем как бездомных, так и имеющих хозяина.

«Есть стандартные инструменты, которые уже работают в некоторых украинских городах. Это отловить животное, сразу его стерилизовать, вакцинировать, выполнить другие необходимые процедуры и пытаться сразу устроить животное - найти ему владельца. Популяризация адопции (усыновления) - это ключевое сейчас, на чем можно сэкономить большие бюджетные средства», - подчеркнул Копач.

При этом он подчеркнул важность создания эффективного менеджмента на коммунальном предприятии, занимающемся бездомными животными, и введении жесткого контроля за использованием этим предприятием средств.

«Во время отлова каждое животное фотографируется на месте отлова мобильным приложением, создается профиль животного на сайте предприятия и каждая копейка, которая расходуется, фиксируется и отображается на странице животного - стерилизация, вакцинация и др. То есть мы должны онлайн видеть общее количество животных в приюте, количество животных, которые вакцинированы, которые стерилизованы, количество выпущенных, количество нашедших семьи. И все эти показатели должны быть на главной странице сайта предприятия. И так можно посмотреть соотношение расходов и мероприятий и определить эффективность работы предприятия», - пояснил Копач.

В качестве примера он привел город Львов, где внедрена соответствующая система работы КП, результатом работы которого является то, что 60% животных, которые не более 10 дней содержатся в коммунальном приюте, находят владельцев.

«То, что в Киеве нет идентификации и регистрации - неизвестно чье животное и невозможно дальше с ним работать», - отметил эксперт.

Директор благотворительного фонда "Сириус" Александра Мезинова, которая принимала участие в подсчете бездомных собак, отметила со своей стороны, что агрессивных животных не встретила в секторе, где осуществляла учет, но насчитала достаточно много нестерилизованных. «Среди них много животных было на самовыгуле. У меня была территория частного сектора. Это не очень хорошо, потому что 86% попадают на улицу из числа домашних животных и из них самовыгул составляет достаточно большую часть. Именно эти животные размножаются бесконтрольно и мы получаем рост бездомных», - пояснила зоозащитник.

Директор украинского представительства международного фонда «Четыре лапы» Олеся Лисчишина отметила, что учет животных является важным моментом для контроля над ситуацией. По ее словам, Фонд занимается бесплатной стерилизацией, вакцинацией и регистрацией животных и готов помогать Киеву, но для этого требует четкой статистики по бездомным животным в городе, которой пока нет.

Лисчишина сообщила, что с 2012 года по 2017 год Фонд работал более чем в 30 городах Украины с программой «Помощь бездомным животным», которая действует на пожертвования европейцев. Офисы Фонда работают в 11 странах мира.

В пресс-конференции также приняла участие кандидат философских наук университета Лидс (Великобритания) Лорен Смит, которая анализирует работу с бездомными животными по указанной методике. Она непосредственно принимала участие в подсчете собак в одном из секторов Киева.

Организаторами киевского подсчета стали организации "NatureWatch Foundation", "Foup Paws International", БФ "Сириус", "ARA - animal rights activists, "Хочу собаку" при поддержке "1991 Open Data Incubator" и КГГА.