В Киеве представили общественную инициативу по содействию в получении крымской молодежью образования в Украине (видео)

Киев. 19 сентября. УНИАН. Ряд общественных организаций и представители экспертной среды объединилась в инициативу «Образование для крымчан», которая будет работать над созданием эффективных механизмов реализации права жителей оккупированного полуострова на образование как граждан Украины.

Общественная инициатива была представлена на пресс-конференции в УНИАН, участие в которой принял представитель Меджлиса крымскотатарского народа Арсен Жумадилов и общественные деятели.

В обнародованном председателем правления ОО «Таврическая гуманитарная платформа» Андреем Иванцем заявлении о создании инициативы отмечается, что «действия государства-агрессора (на территории Крыма - УНИАН) привели к широкомасштабным негативным последствиям, в том числе в гуманитарной сфере».

«Граждан Украины на временно оккупированной территории незаконно отрезали от образовательного и информационного пространства Украины. Россия превратила систему образования на временно оккупированной территории Крыма в инструмент милитаризации сознания детей и молодежи. Оккупанты насаждают ненависть и агрессию к Украине, осуществляют постоянное давление и репрессируют носителей украинской гражданской идентичности, навязывают антидемократические и антиевропейские ценности крымчанам. Кроме того, вследствие целенаправленной политики РФ встал отдельный вопрос о сохранении идентичности крымскотатарского народа, коренного народа Крыма», - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, «создание в Украине системы механизмов реализации права крымчан на образование далеко от завершения, а те из них, которые действуют, требуют совершенствования или выполнения со стороны государства своих обязательств».

В документе выражена обеспокоенность медленными темпами реагирования органами власти на нужды крымчан быть включенными в украинское образовательное пространство.

«Мы, представители гражданского общества, убеждены, что для уменьшения катастрофических последствий в гуманитарной сфере Крыма от действий государства-оккупанта на свободной части страны для крымчан-граждан Украины должны начать работать эффективные механизмы реализации права на образование и сформироваться отдельные стратегии по образованию детей Крыма. Эти стратегии должны учитывать образовательные потребности всех «групп риска»: крымскотатарского народа, детей с инвалидностью, детей, оставшихся без родительской опеки и другие», - говорится в заявлении.

В числе первоочередных задач инициативы является разработка предложений по совершенствованию законодательства и образовательных практик, общественный контроль за деятельностью субъектов обеспечения прав крымчан на образование, мониторинг в этой сфере.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, представитель центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова отметила, что на сделанные запросы из ответов украинских образовательных центров, созданных для поступления в вузы в этом году детей из Крыма, стало известно, что за консультациями во все 35 центров поступило 5,799 тысяч обращений, а зачислены на обучение всего около 200 детей.

«Вопрос, почему почти 6 тысяч детей заинтересовались образованием в Украине, но из этих 6 тыс. поступили только 200?» - подчеркнула Потапова.

По ее убеждению, эти цифры вызывают некоторое недоумение и необходимость оценить ситуацию.

«События 2017 года по вопросу образования крымчан, предварительные результаты кампании по поступлению являются, по нашему мнению, провальными», - заявил в свою очередь эксперт БФ «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский.

По его словам, на сегодняшний день Россия в Крыму из детей и подростков готовит «пушечного мясо» для использования в будущем с целью экспорта агрессии. «Это один из инструментов для оккупантов - поддерживать уровень позитивного восприятия той политики, которую проводит кремлевская власть. Мы системно видим праздничные «шабаши» по любому приводу с использованием военной символики, приучение детей из детсада к оружию, создание военизированных классов, детских и юношеских военизированных лагерей и тому подобное. Мы не сомневаемся, что рано или поздно Крым будет деоккупирован. Уверен, что это понимают и власти страны-оккупанта. Милитаризация сознания молодежи - это подготовка социального слоя людей, которые должны, по замыслу, создавать проблемы при возвращении Крыма Украине», - прокомментировал он, отметив, что этого нельзя допустить, поэтому надо немедленно решать вопрос с крымской молодежью.

На пресс-конференции особое внимание уделялось вопросу работы Таврического университета, который перемещен из Крыма на материковую Украину из-за оккупации полуострова.

«Особой задачей является превращение Таврического национального университета в образовательное заведение с высокими стандартами образования, которое опирается на общегражданские украинские и европейские ценности, и является доступным и удобным для обучения крымчан. В частности, в части содействия сохранению и развитию идентичности крымскотатарского народа», - подчеркнул Иванец. Также председатель правления ОО «Таврическая гуманитарная платформа» призвал всех, кто заинтересован в решении проблемы крымчан, приобщиться к созданной общественной инициативы.