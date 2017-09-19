Наливайченко заявляет, что его вызывают на допрос в СБУ (видео)

Киев. 19 сентября. УНИАН. Лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко заявляет, что его вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я получил вызов на допрос в СБУ. Этот вызов спровоцирован и сфабрикован по главным причинам, которые, собственно, президент Порошенко организовал для преследования других активистов, - сфальсифицировать, сфабриковать дело, запугать любого, кто как и я, становится и четко говорит, что мы боремся с коррупцией, мы будем выявлять и заставлять власть останавливать коррупцию», - сказал он.

Наливайченко отметил, что документы, которые демонстрируют наличие связей с ФСБ РФ руководителей из окружения президента и СБУ.

«Я пойду на допрос 21 сентября с документами, которые доказывают наличие связей с ФСБ РФ руководства как ближайшего окружения самого Порошенко, так и СБУ. Руководства, а не рядовых сотрудников», - подчеркнул Наливайченко, продемонстрировав соответствующие документы присутствующим.

Он напомнил, что в 2014 году были расторгнуты все соглашения по взаимодействию и какому- либо сотрудничеству со спецслужбами РФ.

«Документ подписан заместителем председателя СБУ сейчас, фамилия Фролов, на ФСБ РФ для организации политического преследования Наливайченко»,- прокомментировал он, демонстрируя один из документов.

Также Наливайченко призвал Генеральную прокуратуру расследовать это дело.