В Киеве 30 сентября начнется масштабный международный фестиваль театров кукол "Puppet.UP"

Киев. 20 сентября. УНИАН. В Киеве с 30 сентября по 4 октября будет проходить масштабный международный фестиваль театров кукол «Puppet.UP»

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель литературно-драматургической части Киевского академического театра кукол, генеральный секретарь ВОО "Украинский центр международного союза деятелей театра кукол «УНИМА-Украина» Дарья Иванова.

Как отметила Иванова «с 30 сентября по 4 октября Киевский академический театр кукол представит масштабный театральный фестиваль столице - I Киевский международный фестиваль театров кукол «Puppet.UP!».

По ее словам, мероприятие проводится при поддержке Киевской городской государственной администрации и Киевского городского головы Виталия Кличко.

Соорганизаторами фестиваля также выступают Всеукраинская общественная организация «Украинский центр международного союза деятелей театра кукол «УНИМА-Украина» и Национальный союз театральных деятелей Украины.

Иванова сообщила, что в конкурсной программе фестиваля будут представлены спектакли для детей и взрослых 16 стран мира, которые впервые будут презентоваться на украинской сцене.

Как подчеркнул руководитель режиссерской части Киевского академического театра кукол, председатель Киевского отделения ВОО "Украинский центр международного союза деятелей театра кукол «УНИМА-Украина» Игорь Федирко, в международном жюри фестиваля - ведущие театральные деятели Украины, Сербии, Венгрии, Грузии.

В рамках программы фестиваля по всему Киеву будут функционировать социальные площадки с благотворительными спектаклями театра и детских театральных коллективов.

Фестиваль начнется 30 сентября в 18.00 на Европейской площади, где стартует городское театрализованное шествие "Puppet.UP!" со странами-участницами и барабанным шоу "Live Drums Show", а в 19.00 на Контрактовой площади состоится премьера спектакля "Легенда о Киеве" с гигантскими куклами и театром огня.

Заслуженный работник культуры Украины, директор-художественный руководитель Киевского академического театра кукол Ирина Черникова добавила, что «этот фестиваль посвящен 90-летию нашего театра. Идея этого фестиваля - это то, как больше объединить киевлян, гостей нашего города разных возрастов вокруг этого события».

«Это большое действо мы начинаем с социальной программы, наш фестиваль имеет социальную составляющую. Почти во всех районах Киева семьи имеют возможность просмотреть бесплатно спектакли нашего коллектива, лучших детских коллективов Киева и принять участие в развлекательной программе», - добавила она.