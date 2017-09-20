Европейская ассамблея женщин-депутатов объявила конкурс на лучшие инициативы украинских женщин

Киев. 20 сентября. УНИАН. Европейская ассамблея женщин-депутатов в партнёрстве с Международным посольством женщин-предпринимателей и Всеукраинским объединением женщин-депутатов, при финансовой поддержке Ассоциации городов Украины, объявила всеукраинский конкурс «Лучшие инициативы женщин Украины для экономического развития местных общин».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Европейской ассамблеи женщин-депутатов, депутаты Верховной Рады Украины Оксана Билозир и Елена Масорина, а также депутат Ирпенского городского совета Анастасия Попсуй.

«Это всеукраинский конкурс, заявки на который подают женщины-предприниматели, ученые, депутаты и просто активистки. Они смогут представить свои проекты, инициативы, которые они реализовали и которые повлияли на экономическое развитие городов, сел, общин, страны или же международных отношений», - сказала Попсуй.

Она сообщила, что в конкурсе предусмотрено несколько категорий: «Предпринимательство», «Управление», «Общественная деятельность», «Научная деятельность» и «Новая Украина».

«То есть это может быть и научное исследование, и решение местного или сельского советов по поводу улучшения условий экономического развития, организация собственного дела и т.д. А в категорию «Новая Украина» входят те инициативы, которые были успешны, но не входят в вышеперечисленные категории», - пояснила депутат Ирпенского горсовета.

Она добавила, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября на сайте http://ccwea.org.ua/. Авторы 5 лучших женских инициатив будут награждены недельной учебной поездкой в Европейский парламент.

«Наш проект призван усилить роль женщины, активности женщин на местах, которые реализовывают важные инициативы, но больший акцент делается на экономический рост и развитие местных общин», - подчеркнула Попсуй.

«Мы должны помочь сильным украинским женщинам и создать комфортные условия для их самореализации», - сказала Билозир.

Она сообщила, что в 2004 году проводилось исследование, в результате которого было выявлено, что только 10% украинских женщин занимали должности заместителей руководителей разных структур, предприятий и ведомств.

По словам Билозир, нынешняя ситуация существенно не изменилась. В правительстве работают около 20% женщин. А это значит, что женщины в гораздо меньшей степени имеют возможность влиять на принятие решений государственной важности.

Справка УНИАН. Европейская ассамблея женщин-депутатов – международная общественная организация, которая стремится объединить женщин из сферы политики и самоуправления для успешного внедрения реформ и лучших практик управления на государственном уровне и на местах, используя принципы прозрачности, справедливости, равенства, гласности, верховенства права и прав человека.