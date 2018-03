Официальное открытие XIX ножевого шоу "Стальная грань" состоится 23 сентября в Киеве

Мероприятие пройдёт в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б, парк им. Пушкина).

Одним из центральных событий XIX Стальной грани станет изготовление и передача в музей Истории Киева «Капсулы времени» - 2017.

23 сентября 1939 года на фестивале в Нью-Йорке была заложена одна из самых известных «Капсул времени» из огнеупорного стекла, а 23 сентября 2017 года в Киеве мастера кузнечного дела со всех уголков Украины -участники «Стальной Грани» выкуют украинскую «Капсулу времени», высотой 800 мм и внутренним диаметром 150 мм. В капсулу поместят интересные вещи, рассказывающие об истории, "Стальной грани" и ее участниках, об их работе, быте, жизни, а также в капсулу поместят большое общее письмо в будущее от всех желающих принять участие гостей фестиваля.

С 10.00 в субботу, 23 сентября, на открытой площадке перед выстовочним центром, состоится завершающий этап изготовления « Капсулы времени» при участии кузнецов «Кузни Петра", Центра традиционного кузнеческого ремесла, Кременчугского союза кузнецов Полтавщины, а также кузнецов из других уголков Украины. Ориентировочно в 10.30 готовую и запечатанную «Капсулу времени» передадут представителю Музея истории Киева музее столицы Украины, в которой традиционно проводиться главное Ножевое шоу страны. «Капсула времени» будет храниться в одном из филиалов музея с припиской «открыть не ранее 2121 года».

Кроме того, впервые шоу "Стальная грань" посетит «звездный гость» и легенда ножевого мира Дитмар Поль (Dietmar Pohl) -владелец компании Pohl Force GmbH – Knives for the World’s Elite, создатель ножей для многих современных культовых кинокартин ("London has fallen" и др.), друг мировых кинозвезд Джерарда Батлера, Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и др., автор книг о боевых ножах и ножах спецподразделений.

Традиционно в рамках Ножевого шоу «Стальная грань» в течении двух дней будут проходить обучающие мастер-классы и соревнования, для зрителей подготовлена большая и разнообразная шоу-программа и огромное количество различных конкурсов с ценными призами. Кроме того, впервые на СГ состоится ножевой квест.

В программе XIX Ножевого шоу "Стальная грань": представители украинского козачества, реконструкторских объединений, школ исторического фехтования, спортивных федераций и клубов выступят с показательными номерами и проведут интерактивы со взрослыми и детьми; будут проводиться обучающие семинары и мастер-классы по многим актуальным темам как для взрослых, так и для детей по самозащите, первой доврачебной помощи, по туризму и выживанию и т.д. Все мастер-классы и семинары в рамках шоу проводятся инструкторами бесплатно.

Традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.

График работы XIX ножевого шоу «Стальная грань»:

23.09.17 : 10.30 - 19.00;

24.09.17: 10.00 - 18.00.

Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85

Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им. Пушкина )

Полная программа XIX ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/ru/program/