В Киеве 29 сентября пройдет крупнейший в Украине фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand (видео)

Киев. 21 сентября. УНИАН. Крупнейший в Украине технический фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand пройдет с 29 сентября по 1 октября в Киеве на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил пресс-секретарь фестиваля OldCarLand Владимир Мукан.

«Фестиваль начинается 29 сентября и продлится до 1 октября в Государственном музее авиации», - сказал он.

Мукан отметил, что фестиваль пройдет уже седьмой раз и собрал рекордное количество автомобилей.

«Среди сотни самолетов мы расставим более 900 экспонатов различной техники. Будет широко представлены образцы техники: от велосипедов, мотороллеров, мотоциклов, скутеров и до автомобилей, грузовиков, автобусов, среди которых образцы выпуска начала века», - добавил он.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель клуба технической классики OldCarServiсe Павел Лозовенко сообщил, что на выставку планируют привезти танки и другую военную технику.

«В этот раз нам удалось привлечь к нашему мероприятию Министерство обороны. Впервые нам удалось привлечь самую тяжелую технику – это танки, легендарный Т-34. Министерство представит нам несколько уникальных образцов, например, кабриолет ГАЗ-14 «Чайка», на котором раньше выезжали только на парады», - сказал он.

Организатор фестиваля и владелец «проекта Кофейбус» Вадим Навроцкий сообщил, что на фестивале будут представлены спортивные автомобили.

«На площадке фестиваля будут выставлены спортивные автомобили «Автомобильной федерации Украины». Еще точно не знаем сколько автомобилей будет представлено, может пять, шесть», - сказал он.

По словам организаторов фестиваля, на фестивале также можно будет увидеть реплику одноместного автомобиля с электродвигателем 1909 года выпуска, первый массовый немецкий автомобиль Оpel P4 30-х годов прошлого столетия, гражданские и военные автомобили времен Второй мировой войны.

Также организаторы сообщили, что в ходе фестиваля будут проводиться развлекательные мероприятия - выступление украинской музыкальной группы "Табула Раса", встреча с украинским гонщиком Сергеем Маликом, который установил мировой рекорд скорости на мотоцикле "Днепр», соревнования на детских педальных автомобилях, выставка старинной радиотехники, велосипедов и мототехники.

Как сообщал УНИАН, весной 2017 года в Киеве прошел шестой фестиваль ретро автомобилей OldCarLand.