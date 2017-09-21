Украина после агрессии России больше никогда не будет пророссийской - общественные деятели (видео)

Киев. 21 сентября. УНИАН. Представитель гражданского движения «Украина, которая борется» Валентина Виноградова уверена, что Украина после агрессии России больше никогда не будет пророссийской.

Об этом общественный деятель заявила на пресс-конференции в УНИАН.

«Вчера на Генассамблее ООН выступал президент Украины Петр Порошенко, он призвал ввести в Украине срочно «голубые каски». Да, в Украину надо «голубые каски», и это надо было сделать сразу, как только были нарушены границы Украины», - сказала Виноградова.

При этом она отметила, что «в свое время Порошенко обещал украинскому народу, что, если он станет президентом, АТО очень быстро закончится, но никто не несет ответственности ни за одно свое обещание».

Как отметила общественный деятель, президент призывает срочно ввести миротворческий контингент на Донбасс, однако необходимо вспомнить о Будапештском меморандуме.

«Украине гарантировали территориальную целостность в соответствии с Будапештским меморандумом, который подписали не только Россия и Украина, но и США и Великобритания. Этот документ гарантировал целостность границ Украины, и сегодня границы нарушены, мало того, захвачена территория Украины», - подчеркнула она.

«Почему Владимир Путин не несет ответственность как преступник, который нарушил эти границы, захватил территорию другого государства? Почему не ставится такой вопрос в мире, и почему молчит Европа? Россия проводит свою агрессию в Украине с молчаливого согласия Запада, Путин хочет, чтобы Украина стала пророссийской, но Украина никогда не будет пророссийской», - подчеркнула Виноградова.

Кроме того, в пресс-конференции приняли участие адвокат, представитель Центра журналистских расследований «АЛЕКС» Александр Травянко, российский общественный и политический деятель Ольга Курносова, представитель студенческих профсоюзов Украины Всеволод Магдейчук.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

20 сентября Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих марионеток на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он вновь подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.