В Украине начал работу первый публичный банк пуповинной крови, благодаря которому больные смогут получить донорские трансплантаты (фото, видео)

Киев. 21 сентября. УНИАН. В Украине начал работу первый публичный (донорский) банк пуповинной крови, благодаря которому больные смогут получить донорские трансплантаты.

В презентации проекта во время пресс-конференции в УНИАН приняли участие заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, учредитель Семейного банка пуповинной крови «Гемафонд», президент благотворительного фонда «Банк Жизнь» Ярослав Исаков и др.

Как сообщили участники социального проекта, его задачей является развитие в Украине современных методов лечения онкогематологических заболеваний. Так, ежегодно около 7 тыс. украинцев ставят диагноз «рак крови». 48% больных нуждаются в трансплантации костного мозга (гемопоэтических стволовых клеток). Более чем половине из них нужен неродственный донорский трансплантат. Однако в Украине фактически отсутствует доступ к таким образцам.

Всего в государстве на сегодняшний день действует четыре трансплантационные центра, однако за все время независимости не было проведено ни одной трансплантации от неродственного донора. В первую очередь, это связано именно с отсутствием донорского трансплантата стволовых клеток. Единственным шансом сохранить свою жизнь для 1,5 тыс. украинцев ежегодно является поиск помощи за рубежом.

«Это цивилизационный скачок вперед. Трансплантация будет характеризовать нас, как уже зрелое общество, которое понимает, что спасение стоит дорого, что для этого надо работать всем и понимать, что надо быть донором. Все эти компоненты должны работать», - заявил Линчевский.

Публичный (донорский) банк - это новейшее технологическое решение дефицита донорских трансплантатов, что реализовано в более чем 70 странах. Источником стволовых клеток, кроме костного мозга и периферической крови доноров, является пуповинная кровь.

Благодаря публичному банку украинцы смогут получить донорские трансплантаты из иностранных банков, для чего нужно собрать не менее 500 образцов и получить международные сертификаты. Создание публичного (донорского) банка пуповинной крови является важным шагом международной интеграции Украины.

Благотворительный фонд «Банк Жизнь» - проект, который работает по трем направлениям: создание и обеспечение функционирования публичного (донорского) банка пуповинной крови; информирование населения о современных методах лечения заболеваний онкогематологии и налаживание международного сотрудничества в сфере охраны здоровья; сбор средств для наполнения донорского банка трансплантатами для покрытия потребностей граждан.

Фото-новости: https://photo.unian.net/rus/themes/75190